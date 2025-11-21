聽新聞
「不滿意還是可以接受」財劃法爭議 李四川建議財政部這麼做
行政院會昨天通過院版財政收支劃分法修正草案，各縣市意見不一，也牽動立院攻防、縣市角力。台北市副市長李四川昨代表北市府參加院會，今上午他受訪指出，他呼籲財政部長莊翠雲，其實可傾聽各縣市的意見，讓大家在不滿意之下還是可以接受。
李四川上午參加台北市內湖區石壁潭社會住宅1區統包工程開工典禮受訪指出，他昨天在行政院向院長跟部長報告過，他在民國103年當行政院秘書長，針對財劃法開了好幾次會議，財劃法能修法提出草案「實在不簡單」，所以他昨天跟院長卓榮泰說，行政院提出來的財劃法，敢拿出來，對行政院來說，就是走出一大步。
李四川表示，當然各個縣市都有不同的狀況，也有不同立場，像是農漁牧，當然就會對屏東等南部的狀況會有利，若沒有把工業的產值放進去，那當然桃園市就會有一點意見。
他說，昨天也跟卓榮泰說，當初為什麼沒有辦法修正，最大的問題就是「餅就這麼大」，這個被切了、被拿掉了，都不高興，拿的人也不高興，因為會認為拿得太少。
李四川表示，這個法案出來，原則上還要經過立法院審查，也許各縣市沒有辦法滿意，「但是都可以接受」，所以他在這要呼籲財政部長，其實可以傾聽各縣市的意見，怎麼樣修，讓大家在不滿意之下還是可以接受。
