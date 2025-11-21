快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

表態退回院版財劃法 黃國昌批政院玩弄數字、欺騙社會

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌今出席黨團記者會。記者劉懿萱/攝影
民眾黨立院黨團總召黃國昌今出席黨團記者會。記者劉懿萱/攝影

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案。民眾黨團總召黃國昌今批評，行政院怠惰還說謊、玩弄數字欺騙社會，行政院長卓榮泰稱院版比新財劃法好，但不僅統籌分配款變少，還苛扣給地方的補助款；黃國昌說，民眾黨立院黨團立場會退回，要求行政院依法編列預算。

黃國昌今出席黨團記者會說，立法院已三讀修正財政收支劃分法部分條文，行政院院會昨天才提出版本，民進黨政府施政失能、失靈、失覺，感覺到不可思議。昨天還開記者會講一堆錯誤觀念跟謊言，比如卓榮泰說院版財劃法釋出金額1.2兆，比新版財劃法釋出1.1兆還高，乍看院版給地方政府財源的補助比較多，但實際上是欺騙社會、玩弄數字。

黃國昌指出，財劃法修法後，行政院片面刪除計畫補助款，本來修法增加統籌分配款的稅額，卻因行政院將補助款挖掉2646億，新版財劃法才會出現卓榮泰所講1.1兆的數字；實際上釋出1.4兆，才是新版財劃法應該要給地方政府數額，一般補助款、計畫型補助款都不會變，只有統籌分配款數額更動。

黃國昌說，行政院院版財劃法送進立法院的時候，民眾黨立院黨團立場會退回，要求行政院依法編列預算。

媒體詢問，國民黨立委蘇清泉、柯志恩、陳玉珍肯定院版財劃法，其中蘇清泉更說會支持院版，藍白黨團是否還會在溝通？黃國昌說，尊重國民黨個別委員站在個別選區發聲，但從民眾黨團立場來講是退回，國民黨個別立委意見，反應管道應該是國民黨黨團，藍黨團會抱持什麼樣的看法，目前為止他們還沒有聽到相關訊息。

行政院 財劃法 黃國昌

延伸閱讀

卓榮泰喊話朝野支持政院版財劃法 民眾黨團潑冷水：反制毀憲亂政作為

藍白定調2026年選舉攜手合作 黃國昌：政策先行才談縣市首長

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

鄭黃會定調藍白合 戴錫欽：北市議會藍提合理席次 拚單獨過半

相關新聞

「不滿意還是可以接受」財劃法爭議 李四川建議財政部這麼做

行政院會昨天通過院版財政收支劃分法修正草案，各縣市意見不一，也牽動立院攻防、縣市角力。台北市副市長李四川昨代表北市府參加...

表態退回院版財劃法 黃國昌批政院玩弄數字、欺騙社會

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案。民眾黨團總召黃國昌今批評，行政院怠惰還說謊、玩弄數字欺騙社會，行政院...

行政院版財劃法...童子瑋指是「數學」 基市府這樣回應

行政院本周提出的院版財政收支劃分法修正草案，基隆市議會議長童子瑋今天表示，院版明顯對基隆更友善，呼籲市長謝國樑放下藍綠立...

政院版財劃法修法被疑不夠透明 謝龍介：錢權抓在手不可取

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本昨天出爐，不過政院版卻被質疑不夠透明，缺少分配金額等。國民黨立委謝龍介今日表示...

會韓國瑜談財劃法 卓揆：拜託立院快審有共識的政院版 阻「不法行為」

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案，閣揆卓榮泰昨天下午拜會立法院長韓國瑜。卓榮泰今天強調，政院版有共識，...

卓揆低調會見韓國瑜！爭取國會支持政院版財劃法、總預算

朝野二度修正財劃法引發政院不滿，行政院今天提出政院版修法草案。據了解，為尋求國會支持，行政院長卓榮泰今天（20日）低調拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。