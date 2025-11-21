表態退回院版財劃法 黃國昌批政院玩弄數字、欺騙社會

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案。民眾黨團總召黃國昌今批評，行政院怠惰還說謊、玩弄數字欺騙社會，行政院長卓榮泰稱院版比新財劃法好，但不僅統籌分配款變少，還苛扣給地方的補助款；黃國昌說，民眾黨立院黨團立場會退回，要求行政院依法編列預算。

黃國昌今出席黨團記者會說，立法院已三讀修正財政收支劃分法部分條文，行政院院會昨天才提出版本，民進黨政府施政失能、失靈、失覺，感覺到不可思議。昨天還開記者會講一堆錯誤觀念跟謊言，比如卓榮泰說院版財劃法釋出金額1.2兆，比新版財劃法釋出1.1兆還高，乍看院版給地方政府財源的補助比較多，但實際上是欺騙社會、玩弄數字。

黃國昌指出，財劃法修法後，行政院片面刪除計畫補助款，本來修法增加統籌分配款的稅額，卻因行政院將補助款挖掉2646億，新版財劃法才會出現卓榮泰所講1.1兆的數字；實際上釋出1.4兆，才是新版財劃法應該要給地方政府數額，一般補助款、計畫型補助款都不會變，只有統籌分配款數額更動。

黃國昌說，行政院院版財劃法送進立法院的時候，民眾黨立院黨團立場會退回，要求行政院依法編列預算。

媒體詢問，國民黨立委蘇清泉、柯志恩、陳玉珍肯定院版財劃法，其中蘇清泉更說會支持院版，藍白黨團是否還會在溝通？黃國昌說，尊重國民黨個別委員站在個別選區發聲，但從民眾黨團立場來講是退回，國民黨個別立委意見，反應管道應該是國民黨黨團，藍黨團會抱持什麼樣的看法，目前為止他們還沒有聽到相關訊息。