行政院版財劃法...童子瑋指是「數學」 基市府這樣回應

行政院本周提出的院版財政收支劃分法修正草案，基隆市議會議長童子瑋今天表示，院版明顯對基隆更友善，呼籲市長謝國樑放下藍綠立場支持，指這件事情與藍綠無關，而是與數學有關。市府回應表示，市府團隊目前仍持續與行政院協商中。

民進黨籍議長童子瑋表示，院版明顯對基隆更友善，呼籲謝國樑放下藍綠立場，公開支持對基隆市民更有利的院版財劃法。

童子瑋指出，行政院提出的院版財劃法在多項計算方式上對基隆更為友善。首先，院版的縣市獲配成長率為27.4%，是直轄市的近2倍，也比國民黨版本的7.2%高出近4倍，整體數字從4392億提升至5220億，對地方財政相當關鍵，而院版中針對人口加權的設計，也特別將65歲以上長輩以 1.2倍人口計算，這對高齡人口比例較高的基隆，是明顯利多。

童子瑋分析，國民黨版本通過後，基隆歲入與歲出相差約90億元，謝國樑也曾在議會上公開表示節流困難、欲哭無淚，這些都是因為國民黨版本計算錯誤造成的後果，已影響許多攸關基隆發展與民生的重要預算，包含東信國小老舊校舍整建刪減6500 萬、學校午餐採用國產溯源食材與運輸費刪減5440 萬，以及新設三處公托委託民營費用刪減3504萬。

童子瑋指出，中央已邀集地方政府進行6次會商，相信市長也清楚，算數不是國民黨的強項，否則不會分子、分母都算錯；同時也不是市府的強項，否則不會在公車預算上少算7億，導致電動公車承諾跳票。

童子瑋向謝國樑喊話，請支持院版財劃法，盡速修正國民黨版本的錯誤，這才是對基隆最好的決定。

對於政院版財劃法修正案及童子瑋訴求，基隆市政府副發言人林廷翰表示，市府團隊目前仍持續與行政院協商中。謝國樑原本今天上午10時有一學校行程臨時取消，對政院版尚未有任何回應或說明。

謝國樑日前在議會曾表示，市府去年歲出大概254億元，財劃法修法後，預估會增加73億元，加起來約327億元，所以編預明年預算的目標是歲出300億元，另還債20億元。結果沒想到中央補助減少，今年只拿到237億元，一來一回差了90億元。

謝國樑指出，因為明年收入減少，所以已編第1版明年歲出預算，因應短差要刪減到260億元左右。其中有約200億元是基本開銷，是沒法刪減的法定支出，各局處這段時間非常辛苦，共已刪減40多億元預算，有點欲哭無淚。