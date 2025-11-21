政院版財劃法修法被疑不夠透明 謝龍介：錢權抓在手不可取

在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本昨天出爐，不過政院版卻被質疑不夠透明，缺少分配金額等。國民黨立委謝龍介今日表示，錢跟權都在手上，加大控制力度，這不可取，應公開透明。

行政院版的財劃法修法草案昨出爐，據草案內容，中央對地方的補助包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助等，預計整體挹注地方經費將達新台幣1兆2002億元。行政院長卓榮泰說，這是最能取得共識的版本，若執行立法院再修正的財劃法，將是場財政土石流。但多數縣市認為，中央未提出試算表，根本打迷糊仗。台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都質疑，行政院版應提供具體數字。

謝龍介表示，行政院司馬昭之心，因為再過一個月後，民進黨各縣市提名底定，就會開始到處輔選。明年財政，並沒有明確的公式，每個縣市基本上不知道能拿多少錢，但就意有所指的，針對教育、社福跟基礎建設，在到處輔選時暗示「你要選對人喔，選對了人，一個漁港就可以拿到81億；你選錯了人，投錯票，你就只能拿到3000萬」，錢跟權都在手上，加大控制力度，這不可取。

謝龍介表示，開大門走大路，各縣市如何評比，假如以土地面積、人口數計算，占比多少都可以公開，每個縣市可以知道能拿多少錢，將來可以做什麼計畫性建設。例如現在最危機的是少子化危機，若用這個納入評比，縣市生育率提高後，就多給些經費，可以幫助年輕爸媽把孩子養到大學（畢業），這樣就沒有壓力，才願意生、敢生，因為覺得養得起，國家會幫忙養。

謝龍介表示，不管行政院的版本，或是在野黨的版本，都可以討論，只要理性討論，公開透明，都是好事。現在一切蓋牌，縣市不知道能拿多少，「願意支持你的，可能私底下告訴對方可以拿多少錢，所以站出來支持，沒有意義的。」