觀察站／政院版財劃法關鍵處蓋牌 埋朝野衝突變數

聯合報／ 本報記者唐筱恬林政忠

立法院從去年底二修財劃法後，行政院長卓榮泰遲至昨天終於端出政院版本，宣稱釋出規模拉高到一兆二○○二億元，創下歷史新高。財劃法大戰，下一個戰場在立法院，卓揆日前宣布「全面迎戰」，他昨天再上火線向藍白喊話勿一意孤行，否則會造成「財政土石流」，但細究政院版本會發現充滿算計，關鍵處還刻意「蓋牌」，看似橄欖枝卻更像一把利箭，埋下朝野衝突變數。

財劃法超過四分之一世紀未修正，最近卻可能一修再修。在野黨去年通過財劃法新版本，逼中央下放權力，讓中央統籌分配稅款多釋放四千多億元給地方，結果政院使出五鬼搬運，砍刪一般性與計畫型補助款，導致地方弱勢補助、捷運計畫幾乎快斷炊，逼著在野黨只好再修法增設「不得低於前一年」條文，以保障地方財源。

朝野針對財劃法再交鋒，政院版財劃法儘管對垂直、水平分配有比較完整的規畫，但其實處處機關算盡。

首先，政院記者會宣稱挹注地方一點二兆元創歷史新高，但立院本月再修正版本，在野黨版本是釋出一兆四三二九億元，政院版釋出總規模還縮水二三二七億元，在野黨如何接受？

其次，立院再修正版本的一般與計畫型補助款分別為二五○一億元與二九五四億元，結果政院版全縮水，且細究法條會發現，中央藏有扼住地方政府喉嚨的「巧門」，政院刪除原本三讀條文中「不得少於前一年」的條文，增加中央可依照考核成績分配補助款，如果地方違反中央指定的用途與範圍，政院還會暫停撥付，中央手握分配大權，忽視地方自治精神。

最關鍵的水平分配方面，政院版本納入土地面積、產業外部成本、人口數等，營業稅分配則大幅下降，光看法條就可推估「台北市恐怕首當其衝，中南部、東部離島有可能增加」。政院以此讓讓藍營陷入內亂，更「蓋牌」刻意不公布各縣市獲補助金額，堪稱執政黨高招，也有企圖分化地方之嫌。

二○二六縣市長大選在即，朝野競相修法不能只是炒短線，以為先過了明年再說；民主國家政黨輪替是常態，財劃法攸關國家財政的長治久安，立法院應基於國家利益去思考修法全貌，而不是淪為政黨的軍備競賽。朝野未來都可能主客易位，難道財劃法還要一改再改？如果「換了屁股就換腦袋」，將是國家財政紀律的最大傷害。

卓揆低調會見韓國瑜！爭取國會支持政院版財劃法、總預算

偷換概念？政院版財劃法出爐 學者批苛待地方：中央更集權更集錢

院版財劃法出爐 屏東縣府：農業縣市的努力被看到

批政院死性不改還揚言反制 藍要看「這件事」再來討論院版財劃法

院版財劃法 新北財政局：中央想維持「想做什麼來拜託我」模式

行政院今天通過院版財政收支劃分法修訂草案，也喊話六都要支持院版財劃法內容。新北財政局表示，此版本沒有採納地方建議，中央的...

學者批政院版財劃法集權集錢 數字「偷換概念」

學者批評政院版財劃法是「偷換概念」，在數字上動手腳，統籌分配稅款、一般性補助款皆縮水，政院給地方的錢其實比在野黨版少了兩...

藍委憂心 地方統籌分配款恐有被扣減風險

行政院版財劃法修正草案出爐，國民黨立委賴士葆質疑，政院版條文恐怕是大幅度砍掉北市財源，增加綠營執政縣市的統籌分配稅款，新...

政院版財劃法 南北不同調

行政院昨天提出財劃法修正案，藍綠反應大不同，南二都表態支持，但多數藍營執政縣市質疑，中央未提出試算表，根本打模糊仗。新北...

新聞幕後／政院版財劃法 在朝小野大結構中找破口

行政院院會昨天通過財劃法修正草案，據透露，決策高層在修法研商的過程中，一開始就定調中央釋出規模不能低於藍白現行版本，對於...

