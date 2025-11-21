聽新聞
0:00 / 0:00

學者批政院版財劃法集權集錢 數字「偷換概念」

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

學者批評政院版財劃法是「偷換概念」，在數字上動手腳，統籌分配稅款、一般性補助款皆縮水，政院給地方的錢其實比在野黨版少了兩千多億元，實則中央收入占比拉高到百分之七十，「中央圖利自己，苛待地方」，變得更集權又集錢。

政大財稅系教授陳國樑表示，行政院標榜院版財劃法釋出更多財源，這說法根本不對，因為之前藍白版本釋出的金額達一點四兆元，這次卻是一點二兆元。此外，統籌分配稅款也將縮小比率，例如原本營業稅百分之百給地方，這次只剩百分之八十五給地方，統籌分配稅款的餅變少了。

他也質疑，一般性補助款原本兩千五百多億元，但這次院版因為分配給地方統籌分配稅款增加，所以只維持教育、社福及基本設施一四二一億元補助，其餘一○八○億元由統籌稅款優先彌補地方財政收支差短，等於地方連一般補助款也縮水了。

「地方從統籌分配稅款及一般性補助款都變少了，政院怎會說釋出更多？」陳國樑指出，行政院說統籌分配比以前更合理是「偷換概念」，因為中央先減了一般性補助款，全部塞到統籌分配稅款，等於地方已不夠用，又拿自己的錢補貼自己。如果是中央政策，不能要地方出錢，例如中央訂出「班班有冷氣」，經費卻要地方自己出，這種屬於中央政策，一定要確保有足夠財源給地方，不能甩鍋地方。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，明明政院給地方的錢比在野黨版少了二三二七億元，卻宣稱比過去多，實情是「中央圖利自己，苛待地方」。相對於在野版本，政院版反將自己砍的計畫型補助五八六億元，塞到在野版的「修法前水準」，變相貶低在野版的貢獻；一般補助又砍一○八○億元，統籌稅款砍六六一億元，實際比在野版少給地方二三二七億，中央收入占比拉高到百分之七十，圖利自己變得集權又集錢。

行政院 統籌分配稅款 補助款 財劃法

延伸閱讀

卓揆低調會見韓國瑜！爭取國會支持政院版財劃法、總預算

偷換概念？政院版財劃法出爐 學者批苛待地方：中央更集權更集錢

陳玉珍籲院版財劃法納入2.5%統籌稅款 提升金馬自主財政

政院版財劃法修正草案公布 竹市府怒批：懲罰經濟貢獻高縣市

相關新聞

院版財劃法 新北財政局：中央想維持「想做什麼來拜託我」模式

行政院今天通過院版財政收支劃分法修訂草案，也喊話六都要支持院版財劃法內容。新北財政局表示，此版本沒有採納地方建議，中央的...

觀察站／政院版財劃法關鍵處蓋牌 埋朝野衝突變數

立法院從去年底二修財劃法後，行政院長卓榮泰遲至昨天終於端出政院版本，宣稱釋出規模拉高到一兆二○○二億元，創下歷史新高。財...

學者批政院版財劃法集權集錢 數字「偷換概念」

學者批評政院版財劃法是「偷換概念」，在數字上動手腳，統籌分配稅款、一般性補助款皆縮水，政院給地方的錢其實比在野黨版少了兩...

藍委憂心 地方統籌分配款恐有被扣減風險

行政院版財劃法修正草案出爐，國民黨立委賴士葆質疑，政院版條文恐怕是大幅度砍掉北市財源，增加綠營執政縣市的統籌分配稅款，新...

政院版財劃法 南北不同調

行政院昨天提出財劃法修正案，藍綠反應大不同，南二都表態支持，但多數藍營執政縣市質疑，中央未提出試算表，根本打模糊仗。新北...

新聞幕後／政院版財劃法 在朝小野大結構中找破口

行政院院會昨天通過財劃法修正草案，據透露，決策高層在修法研商的過程中，一開始就定調中央釋出規模不能低於藍白現行版本，對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。