藍委憂心 地方統籌分配款恐有被扣減風險

行政院版財劃法修正草案出爐，國民黨立委賴士葆質疑，政院版條文恐怕是大幅度砍掉北市財源，增加綠營執政縣市的統籌分配稅款，新版本「欺負台北市」，行政院應公布各地方分配金額，否則就是蓋牌、黑箱作業。

對於政院版財劃法版本，賴士葆表示，中央釋出財源與去年相比看似增加三一九億元，其實統籌款規模比現行法減少一七四一億元、一般性補助款減少一○八○億元；統籌分配稅款與一般性補助款都縮水，但計畫型補助增加，等於有利於中央操作，可讓綠營執政縣市多拿一點。

國民黨立委柯志恩說，政院版分配指標比現行制度更細緻，制度性改善值得肯定，但民進黨重返「中央控制、逐年調整」的主導權模式，未來地方政府無法迎合中央政策方向，恐面臨統籌款被扣減的風險，呼籲行政院盡速公布廿二縣市試算結果。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，在野去年要求行政院提對案，後來等不及便通過草率烏龍版，如今再進化成霸王版。既然行政院願提出修法版本，不妨也進入立院討論；藍白只會搞逕付二讀、跳過委員會的黑箱修法，兩黨合流給外界印象不好，未來只要敞開心胸面對修法，不僅較公平、也讓地方政府有所依循。