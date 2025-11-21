政院版財劃法 釋1.2兆財源 涵蓋統籌稅款、補助款等

行政院昨（20）日端出《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款與計畫型補助款合計釋出1兆2,002億元財源，創歷史新高。財政部推估，修法後全國16個縣市獲配財源平均成長27.4%，六都成長15.2%，兼顧城鄉差距，且不影響直轄市競爭力。

行政院會昨日通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰並親上火線說明，他強調，政院版能取得最大共識，希望立院別一意孤行，否則產生「財政土石流」，將會釀成巨大災害。財政部長莊翠雲表示，會盡力尋求朝野黨團支持，立法院若通過，最快2027年實施。

財劃法版本比較

財政部說明，政院版草案有五大重點。首先，中央挹注地方再創新高，三項補助合計不低於2025年水準，總額達1兆2,002億元；第二，統籌分配稅款規模增至8,213億元，較2025年增加3,537億元，一般性補助中1,080億元將回歸地方自辦事項，落實「錢權相符」。

第三，統籌分配稅款優先彌補地方基本財政收支差額，確保22縣市維持正常運作；一般性補助2,501億元中，教育、社福及基礎設施維持1,421億元，其餘納入基本財政需要額；第四，分配公式22市縣統一，指標納入人口結構、土地管理、汙染防治等因素，更貼近區域特性，兼顧都市與農工縣市需求；第五，計畫型補助維持2,368億元規模。

行政院秘書長張惇涵表示，以六都來看，在政院版財劃法下，台北市統籌稅款仍是全國最高；新北市土地最大、人口最多，三項補助款增加數是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，桃園市統籌稅款、一般性補助增幅六都最高；台中市三項合計增幅會是六都最高；台南市統籌分配稅款會比今年增加近一倍；高雄市三項合計總額會是全國最高。

財政部表示，各縣市預估分配金額，因部分事權仍需與地方討論與調整，尚無法公布，將在法定程序中進一步確認。

行政院昨提出院版財劃法，將解決前兩個版本的問題，也確保各地方政府分配款不低於今年度水準。