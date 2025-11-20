偷換概念？政院版財劃法出爐 學者批苛待地方：中央更集權更集錢

學者批評政院版財劃法，是政院在數字上動手腳，把統籌分配稅款的餅變小了，一般補助款也縮水，政院給地方的錢，其實比在野黨版少了2327億，實則中央收入占比拉高到70％，「中央圖利自己，苛待地方」，變得更集權又集錢。

政大財稅系教授陳國樑表示，行政院標榜院版財劃法釋出的財源更多根本不對，因為之前的藍白版本釋出的金額達1.4兆，但這次是1.2兆，但中央卻說比114年釋出更多，問題是，應該要跟藍白通過的版本比較，而不是114年舊的財劃法相比。此外，統籌分配稅款的原本都要給地方，院版也將比例縮小，例如原本營業稅100%給地方，這次只剩85%給地方，統籌分配稅款的餅變少了。

至於一般性補助款，原本規模有2500多億元，但這次院版說，因為分配給地方的統籌分配稅款增加，所以只維持教育、社福及基本設施1421億補助，其餘1080億元由統籌稅款優先彌補，等於地方連一般補助款也縮水了。整體來說，地方從統籌分配稅款及一般性補助款都變少了，怎麼會說釋出更多？

陳國樑批評，行政院說統籌分配比以前更合理是「偷換概念」，因為中央先將一般性補助款減了，全部塞到統籌分配稅款，等於地方自己已經不夠用，又拿自己的錢補貼自己。

至於行政院指此次修法有垂直整合中央與地方事權，陳國樑表示，行政院應該檢討的是地方自治事項，但如果是中央政策，不能要地方出錢，例如中央以前訂出班班有冷氣，經費卻要地方自己出，這種屬於中央政策，一定要確保有足夠財源給地方，不能甩鍋給地方。

台北商業大學財政稅務系教授黃耀輝也批評政院在數字上動手腳，明明政院給地方的錢，比在野黨版少了2327億，卻宣稱比過去多，實情是「中央圖利自己，苛待地方」。

黃耀輝指出，相對於在野版本，政院版反而將自己砍的計畫型補助586億，塞到在野版的「修法前水準」，變相貶低在野黨版的貢獻；一般補助又砍1080億，統籌稅款砍661億，實際比在野版少給地方2327億，中央收入占比拉高到70％，圖利自己而變得更集權又集錢。

黃耀輝說，至於地方之間的水平分配，財政部去年試算在野黨版，六都的統籌稅款占比由61.3％降至54％；16縣市則由38.7％增到46％。代表公平的人均分配數方面，16縣市都高於六都，都顯示確實縮小城鄉差距。綠委和綠營縣市長指控的「重北輕南」，更是顛倒事實。

他說，主計處資料顯示，一般補助近年都是屏、高、南拿最多。統籌稅款、一般性及計畫型補助合計，六都近年都是高雄最多，北市最少；在野黨版保障補助不減少，受惠最大的是綠營地方政府。