陳玉珍籲院版財劃法納入2.5%統籌稅款 提升金馬自主財政

行政院近日力推財政收支劃分法修法，秘書長張惇涵更公開點名金門、馬祖立委應支持院版方案，強調院版已將離島「土地面積與人口數」以兩倍計算，並納入菸酒稅作為財源。對此，金門立委陳玉珍表示，感謝行政院注意到離島長期在稅款分配上的需求，我們更期待行政院能把「統籌分配稅款的2.5％分給離島」納入院版之中，如此更能讓離島整體建設加緊追上。

陳玉珍指出，行政院提出的「離島面積、人口雙倍計算」並非創舉，早在民國88年財政部訂定的《中央統籌分配稅款分配辦法》中，離島鄉鎮就已採雙倍計算模式，該制度已施行25年。她表示，離島受限先天條件，本就需要更多中央資源挹注，因此期待行政院能更進一步，將她多年倡議的「統籌分配稅款2.5%分配給離島」明文納入院版，真正補足離島發展缺口。

針對院版提出的「金、馬所繳菸酒稅80%回歸地方」，陳玉珍則直言，該條文是她從討論修財劃法時就一直主張的條文，僅是把原本金門創造的財源還給金門。因為該條文主要是當年台澎金馬加入WTO後，金門酒廠從公賣制度轉型到公營事業，導致金門酒廠從僅需付公賣利益，到變成要上繳菸酒稅、營業稅、所得稅等稅負，導致金門縣庫收入短少，是當年行政院承諾要透過財劃法修正來彌補金門縣的稅收，這遲了25年的正義，如今行政院願意履行承諾，也猶時未晚。

另外，行政院一再提到，給各縣市的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計，不會低於114年度的水準。請問行政院，對金門等離島縣來說，這個114年度的水準有無包括尚未分配的三離島的統籌分配稅款？陳玉珍說，若要以114年度補助水準來作為分水嶺，自然應該把原本尚未分配給離島三縣的統籌分配稅款納入作為基準，才是正確之道。

她最後強調，行政院應「攤開數字」向國人說明院版財劃法下，各縣市實際能獲配多少中央資源。對金門而言，最關鍵的仍是讓「統籌分配稅款2.5%給離島」成為明文規範，如此才能真正提升離島財政自主，推動基礎建設與服務升級，讓離島發展不再被動追趕。