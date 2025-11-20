院版財劃法出爐 屏東縣府：農業縣市的努力被看到

快訊

中央社／ 屏東縣20日電
行政院財劃法修正草案今天出爐，屏東縣政府表示，新的水平分配公式不再過度偏重營業額指標，並將農林漁牧產值與就業人口納入考量，讓農業縣市在產業面努力也能被看到。

行政院會今天通過院版財劃法修正草案，草案5項目標為國民生活品質更均衡、水平城鄉分配更公平、地方自治更強化、垂直錢權分配更合理，以及中央地方夥伴關係更提升。

屏東縣政府透過文字表示，行政院在蒐集多方意見後制定更為嚴謹、合理分配機制，給予地方足夠保障，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計不低於今年水準。

縣府表示，新公式優先彌補基本財政差額，確保地方財政立足點平等。新水平分配指標兼顧地方財政努力，和基本建設需求，不再過度偏重營業額指標，將屏東縣訴求的農林漁牧產值與就業人口放入，讓農業縣市在產業上努力也能被看到。

縣府指出，新公式也細化土地面積和人口指標，給予管理維護成本較高的農牧用地，和需要更多照顧的老年人口或14歲以下幼年人口加權，應對行政院均衡地方發展努力給予肯定。

縣府認為，在事權分配上，行政院也說明統籌款內基本財政需要額，和其他中央補助款架構與項目類型，讓先前新版財劃法公布後中央補助計畫的不確定性，終於有較明確指引。院版財劃法恢復計畫型補助規模，也有利地方持續推動已規劃好政策，確保未來重大建設計畫型補助不中斷。

縣府提及，財劃法自去年底立法院倉卒通過修法至今，影響中央和地方財政穩定，造成太多混亂，影響遍及各層面，如今終於出現取得較多共識版本，希望各方能以此為基準，站在提升人民福祉，均衡地方發展考量上，盡快討論通過真正公平、合理的財劃法。

