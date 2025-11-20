聽新聞
0:00 / 0:00
批政院死性不改還揚言反制 藍要看「這件事」再來討論院版財劃法
行政院今天提出「財劃法」修正草案，國民黨立法院黨團表示，行政院號稱挹注地方，但官員卻揚言以覆議、釋憲反制立院三讀的財劃法修正案，惡習不改；國民黨立法院黨團書記長羅智強批評，無法接受政院踐踏民意、毀憲亂政，應看政院是否會提覆議，再來討論政院版財劃法必要性及可能性。
國民黨團表示，行政院號稱挹注地方經費達1兆2002億元，但主計長陳淑姿上周五在立法院備詢時，揚言以覆議和釋憲反制國會三讀通過的財劃法修正案，惡習不改，一副要與國會全面開戰的架勢。
羅智強表示，無法接受，行政院踐踏民意，毀憲亂政的惡劣行徑。
針對行政院版財劃法，國民黨團表示，應待行政院是否針對立法院新修正三讀通過之財劃法提出覆議做出結論後，才有討論的必要性及可能性。羅智強說，行政院長卓榮泰究竟是否要與國會好好溝通共商國是？都在卓榮泰的一念之間。
FB留言