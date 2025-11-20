行政院版財劃法出爐 黃敏惠、張麗善各有建議主張

行政院版財劃法修正草案今天出爐，嘉義市長黃敏惠提出4點，建議中央考量土地小、人口集中的地理環境特性，達到區域均衡發展。雲林縣府則主張普通統籌稅款分配指標細項應有所調整。

行政院會今天通過院版財政收支劃分法修法，根據草案，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費也將達新台幣1兆2002億元，創歷年新高。

黃敏惠透過文字稿表示，以往中央對嘉義市的計畫型補助不如人意，尤其是鐵路高架化中央全額負擔及高鐵聯外輕軌等重大建設的承諾，目前都是跳票中。在統籌款減少、一般性補助款降低，而計畫型補助款的承諾一再跳票，且在水平分配上目前又無提供數據及試算表，為此嘉義市對於行政院版財劃法修正案並不樂觀。

黃敏惠希望中央能考量土地小、人口集中的地理環境特性，達到區域均衡發展的目標。提出4點建議財劃法的修正，包括應提撥一定比例平均分配各地方政府；重新檢視收支，釐清中央地方權利義務，中央請客，中央負擔；一併檢討一般性補助款及計畫型補助款的分配；應給予省轄市額外比例加權。

雲林縣長張麗善透過文字稿表示，行政院版的財劃法，如果能優先彌補基本財政收支差額、保障基準財源，並考量農業縣的重要指標，且個別縣市的統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款，不低於114年度的撥配水準，在上述條件都能滿足的情況下，縣府樂觀其成。

針對普通統籌稅款分配指標，雲林縣府主張「農林漁牧人口」指標權重應從10%調高為15%、「農林漁牧產值」權重從10%調高為15%，另建議人口數權重從30%調降為20%。

雲林縣政府強調，雲林縣擔負國家糧倉，轄內六輕是亞洲最大的石化工業區，但顯然目前財劃法未能體現雲林的特殊貢獻，因此建議中央在計畫補助上應考量雲林對國家的特殊性，核予雲林財力等級為第五級，並提高補助比率。