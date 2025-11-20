行政院版財劃法出爐 柯志恩感嘆「從從容容變拖泥帶水」

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩。記者邱德祥／攝影
國民黨立委柯志恩。記者邱德祥／攝影

行政院今天公布財劃法修正草案，國民黨立委柯志恩指出，院版的分配指標比現行制度更細緻，制度性改善值得肯定，然而民進黨為奪回主導權重返「中央控制、逐年調整」模式，未來地方政府若無法迎合中央政策方向，恐將面臨統籌款被扣減的風險。柯也呼籲盡速公布22市縣試算結果，讓社會共同檢驗是否公平合理。

柯志恩發文說，行政院少一點政治算計、多一點誠心善意，更早把版本端上檯面，是否就能減少朝野對立？讓人不免感嘆「本可從從容容處理改革，為何偏要拖泥帶水、拖到最後？」

柯志恩分析，院版的分配指標比現行更細緻，清楚區分「財政努力」與「基本建設」兩大指標，前者包括營利事業營利額、稽徵努力度，後者則涵蓋工業就業人口、農林漁牧人口與相關產值。同時也調整營業稅、貨物稅、菸酒稅的分配方式，並將22縣市納入一致公式，兼顧離島、考量人口結構，照顧直轄市與工農業縣市的不同需求。

此外，院版也刪除了立院三讀通過的兩項重要規範，分別為「一般性補助款不得少於114年度追加預算後之預算數」及「計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級距縣市、同類型計畫之平均值」。另明定「中央統籌分配稅款」也可列為扣減標的；並將一般性補助款改為指定用於「教育、社福、基礎建設」等特定領域。

柯志恩說，中央不僅是資源提供者，更強化了對地方財政的管控。意謂民進黨要奪回財政分配的主導權，重返「中央控制、逐年調整」的模式。未來地方政府若無法迎合中央政策方向，恐將面臨統籌款被扣減的風險。

柯強調，此次院版的公式計算，回到「基本財政需要額」，提高土地面積、農漁牧人口等因素的權重，避免資源過度集中於財政較強的都市，「不管11月14日三讀通過或今天公布的院版，只要能使地方財政規模獲得大幅改善，我都樂觀其成」。

柯也指出，政院對外宣稱統籌款及補助款三項目合計1兆2002億元，比立院通過的1兆1683億元（新版）和1兆131億元（舊版）還多，完全是錯誤訊息。實際上，立院於 11月14日通過的數字是1兆4329億元，院版反而比立院三讀減少2327億元，且院版的中央統籌稅款和一般性補助款也都少於立院11月14日通過的數額，「釋出總規模」根本少於在野黨的修法，行政院不要再誤導社會。

