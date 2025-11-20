卓榮泰喊話朝野支持政院版財劃法 民眾黨團潑冷水：反制毀憲亂政作為

行政院會今天通過財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰喊話朝野立委共同支持。不過，民眾黨立法院黨團表示，行政院版本完全背離立法院修法的美意，如此大開民主倒車忝不知恥，未來也將提出具體作為反制。

財劃分修法引起朝野攻防，立法院會上周三讀通過在野黨版本，行政院會今天通過政院版修正草案。卓榮泰舉行記者會表示，這是能夠取得最大共識，也是最合理的版本，希望立法院不要一意孤行，審慎看待財劃法修法一事，行政院會用最快速度送請立法院審議。

民眾黨團晚間透過聲明回應，行政院推出財政收支劃分法修正草案，聲稱挹注地方經費將高達1兆2002億元，金額創下歷年新高，而且優於立法院修法版本；然而卓榮泰拒絕依法編列預算在先，如今再以錯誤的數字矇騙國人，假稱將釋出更多財源。

民眾黨團批評，行政院版本完全背離立法院當初修法的美意，亦即想要改善財政分配嚴重不均的問題，如此大開民主倒車忝不知恥，民眾黨團後續將提出具體作為，反制行政院毀憲亂政的作為。