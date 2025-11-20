快訊

卓榮泰喊話朝野支持政院版財劃法 民眾黨團潑冷水：反制毀憲亂政作為

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院會今天通過政院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰親自說明修正重點。記者胡經周／攝影
行政院會今天通過政院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰親自說明修正重點。記者胡經周／攝影

行政院會今天通過財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰喊話朝野立委共同支持。不過，民眾黨立法院黨團表示，行政院版本完全背離立法院修法的美意，如此大開民主倒車忝不知恥，未來也將提出具體作為反制。

財劃分修法引起朝野攻防，立法院會上周三讀通過在野黨版本，行政院會今天通過政院版修正草案。卓榮泰舉行記者會表示，這是能夠取得最大共識，也是最合理的版本，希望立法院不要一意孤行，審慎看待財劃法修法一事，行政院會用最快速度送請立法院審議。

民眾黨團晚間透過聲明回應，行政院推出財政收支劃分法修正草案，聲稱挹注地方經費將高達1兆2002億元，金額創下歷年新高，而且優於立法院修法版本；然而卓榮泰拒絕依法編列預算在先，如今再以錯誤的數字矇騙國人，假稱將釋出更多財源。

民眾黨團批評，行政院版本完全背離立法院當初修法的美意，亦即想要改善財政分配嚴重不均的問題，如此大開民主倒車忝不知恥，民眾黨團後續將提出具體作為，反制行政院毀憲亂政的作為。

行政院 立法院 修法 卓榮泰 民眾黨 財政收支劃分法
延伸閱讀

政院版財劃法挨批「老調重彈」 藍委：重新政治包裝的煙霧彈

行政院會今通過院版財劃法 李四川透露向卓榮泰反映這些事

中央取消南投動物防疫經費 許淑華：地方有事就是地方的責任？

行政院會通過院版財劃法 卓揆喊話立院重新建立兩院合作關係

相關新聞

政院版財劃法補助成長比縣市高於直轄市 台南統籌款比今年增近一倍

行政院版財劃法修正草案今天出爐，行政院秘書長張惇涵指出，政院版提升對地方的挹注，16個地方縣市成長25%、6直轄市為15...

行政院版本財劃法出爐 高市府：優於立法院倉促修法版本

行政院今公布財劃法草案，高市府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結...

憂財政土石流 卓揆喊話在野：支持院版財劃法 明年總預算重編毫無道理

行政院會今天拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最...

院版財劃法出爐 屏東縣府：農業縣市的努力被看到

行政院版財劃法修正草案今天出爐，屏東縣政府表示，新的水平分配公式不再過度偏重營業額指標，並將農林漁牧產值與就業人口納入考...

批政院死性不改還揚言反制 藍要看「這件事」再來討論院版財劃法

行政院今天提出「財劃法」修正草案，國民黨立法院黨團表示，行政院號稱挹注地方，但官員卻揚言以覆議、釋憲反制立院三讀的財劃法...

行政院版財劃法出爐 柯志恩感嘆「從從容容變拖泥帶水」

行政院今天公布財劃法修正草案，國民黨立委柯志恩指出，院版的分配指標比現行制度更細緻，制度性改善值得肯定，然而民進黨為奪回...

