政院版財劃法修正草案公布 竹市府怒批：懲罰經濟貢獻高縣市

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
行政院今公布院版財政收支劃分法修正草案，內容包括縮減統籌分配稅款規模及修正水平分配機制與指標權重。竹市府強烈反對，指出院版忽視地方政府財政努力，並懲罰對國家經濟貢獻高的縣市。記者黃羿馨／攝影

行政院今公布院版財政收支劃分法修正草案，內容包括縮減統籌分配稅款規模，以及修正水平分配機制與指標權重。竹市府強烈反對，指院版忽視地方政府財政努力，並懲罰對國家經濟貢獻高的縣市，預估將使竹市統籌分配稅款大幅下降，影響竹市重大公共建設與推動施政計畫。

市府表示，院版分配機制以補足各縣市基準財政收支差額為優先，等同懲罰財政努力的縣市，同時大幅下修營利事業營業額權重，從原本「總額」的30%降為補足差額後「餘額」的8%，此項指標將形同虛設，實質懲罰對國家經濟貢獻高的縣市。

此外，人口數將以「平均每戶可支配所得」作為逆指標調整，即平均每戶所得越高統籌分配稅款獲配越低，然而所得為民眾個人收入，與政府財源無關，實不宜作為調整依據。

市府進一步說明，行政院在記者會中強調中央挹注地方財源上看1兆2002億創新高，實則為中央因應現行新版財劃法實施，修正中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法，大幅減少一般性及計畫型補助款，導致基期降低，顯示出院版財劃法挹注地方政府財源增加，並非中央實質提高對地方財政的挹注。

市府強調，竹市人均繳稅為全國最高，但歷年統籌分配稅款及一般性補助款的配回率為全國最低，新版財劃法將營利事業營業額30%的權重納入分配，使竹市統籌分配稅款獲配金額得以提升，終於彌補竹市長期「高繳稅、低配回」的不公平處境。

市府表示，院版對竹市多重懲罰，預估竹市獲配財源將大幅下降，市府強烈反對院版財劃法修正草案，現行新版財劃法及立法院今年11月14日三讀通過之財劃法修正案，讓地方政府有穩定可預期的財源，且分配機制兼顧財政努力與地方建設需求，才能真正落實地方自治，提升地方財政自主及加速地方建設。

