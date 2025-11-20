政院版財劃法挨批「老調重彈」 藍委：重新政治包裝的煙霧彈

行政院今天提出「財劃法」修正草案，中央共挹注地方高達1兆2002億元。國民黨立委許宇甄批評，院版財劃法沒說清計算標準，仍舊不公平，只是重新政治包裝的煙霧彈；國民黨立委王鴻薇也說，行政院長卓榮泰好了傷疤忘了痛，現在又來宣戰立法院，其實過去對立院提案，哪次不是全面抵制？

許宇甄指出，等了9年多，行政院終於端出院版「財劃法」，結果卻是一份猶抱琵琶半遮面、政治算計大於政策誠意的版本，當中沒有觸及分配正義，只是把中央的財政主導權包裝得更精緻、更難拆解。若照行政院的修法方向走下去，中央權力會更集中，地方自治只會更被束縛。

許宇甄批評，行政院版的公式指標看起來愈來愈複雜，卻沒有清楚的分配方式、計算標準，也沒有權責分費項目及金額，各縣市的試算表更是不敢公開。想用「三項合計不低於114年度」帶過，彷彿把經濟成長的自然增加量分出去，就能掩蓋制度的不公平，這不是改革，是煙霧彈。

許宇甄強調，行政院版財劃法將更多資源留在執政者手中，這些資源是否會成為「選舉綁樁基金」、「政策宣傳預算」、「金錢外交」、「軍事採購」的預算，讓中央政府能更輕易運用於政治目的？賴政府應該說清楚。

許宇甄斥問，行政院長卓榮泰宣稱院版優於去年12月立法院的版本，但這種自我吹捧反而凸顯行政院的矛盾，如果政院現在才端出「更好」版本，那是不是代表當初行政院一直在阻撓改革，只是為了掌控財源？控制地方？

王鴻薇則說，卓榮泰出來先喊弱化國庫、癱瘓中央政府的老調重彈，當然還有經典的一言不合就違憲，最後不忘惺惺作態說「未到最後關頭，不會進行全面抵制」，可能好了傷疤忘了痛，其實卓揆就任開始，只要是立法院的提案，哪個不是對外宣稱最後關頭，哪次不是全面抵制？