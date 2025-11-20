支持行政院版財劃法修正案 黃偉哲呼籲立院勿以政黨偏見傷南部民眾

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲表示，支持行政院修正新版財劃法不合理公式 ，期盼立法院予以支持，勿因政黨偏見踐踏南部民眾。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，支持行政院修正新版財劃法不合理公式 ，期盼立法院予以支持，勿因政黨偏見踐踏南部民眾。記者吳淑玲／攝影

行政院會今天通過院版財政收支劃分法修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來到1兆2002億。台南市長黃偉哲表示，支持行政院修正新版財劃法不合理公式 ，期盼立法院予以支持，勿因政黨偏見踐踏南部民眾。

黃偉哲表示，因財劃法長期以來對南部造成不公平，因此有修法的必要，而藍白強行通過的財劃法不但未改善問題，反而將補助金額「鎖死」，導致中央無法再透過補助縮小城鄉差距，等於讓原本資源豐沛的縣市更富裕，形成「富者愈富、南部愈貧」的惡化局面。

黃偉哲指出，行政院版財劃法有四大重點，包含降低營業額權重、土地面積依管理成本計算、人口結構納入計算、加入農林漁牧產值，讓指標設計更合理，因此支持行政院版本財劃法，也期盼立法院支持，勿因政黨偏見導致南部人民的權益被踐踏。

南市府財稅局表示，從行政院的版本可以看出已從垂直分配及水平分配兩方面做合理的檢討及調整。前者在維持總補助額度不變下，滿足各縣市的「財源保障基準」，確保基本施政需求，財源具有保障；後者包含降低營業額權重，避免「汙染成本在南部，稅收交北部」等不公平現象。

以及給予不同性質的土地差別權重；納入老年、工業人口、農漁人口等人口結構的參數，可以讓各縣市的「財政努力」及「基本建設」均獲衡平合理的權重，以獲得必要的財源來推動建設，顯示此次行政院版本的財劃法已積極聆聽地方聲音，因此台南市政府全力支持行政院版財劃法。

行政院 財劃法 黃偉哲 財政收支劃分法
