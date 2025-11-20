政院版勞保條例修法草案出爐 廖偉翔：缺乏財務永續的結構性改革

行政院版「勞工保險條例」部分條文修正草案今出爐，明定政府負最後支付責任，政府撥補為勞工保險基金來源等。國民黨立委廖偉翔表示，缺乏任何財務永續的結構性改革措施，顯示行政院只想用法條文字安撫輿論，無法真正解決勞保基金的長期危機，應立即提出具體、可被檢驗的改革方案，而非僅用宣示性條文敷衍社會。

立法院擬在本會期，讓「撥補勞保」法制化相關修法三讀通過。行政院版修法草案出爐，根據內容，明定政府撥補為勞工保險基金來源，撥補金額要施行後由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補。勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討勞工保險財務。不過，行政院版並無撥補公式、金額。

廖偉翔表示，行政院此次提出的勞保條例修法，將「政府負最終支付責任」入法，固然是保障勞工的重要一步，但若僅停留在宣示意味，卻缺乏任何財務永續的結構性改革措施，顯示行政院只想用法條文字來安撫輿論，無法真正解決勞保基金的長期危機。

廖偉翔指出，勞保目前潛藏負債高達13.23兆元，短期內的財務黑洞已愈來愈明顯。僅在2024年，勞保基金就出現665億元逆差，若不及早處理，2026年逆差更可能突破千億大關。依照現行趨勢，政府未來恐怕每年都必須編列至少1000億元以上的撥補，才能避免基金破產。因此，這次修法只是讓撥補具有法源依據，面對問題的第一步而已。

廖偉翔強調，政府除了負擔撥補責任之外，更應積極提升勞保基金投資績效、強化對逃保、漏保與短報行為的稽核，同時提出具體可行、能夠確保基金永續的改革方案。然而，行政院至今仍未拿出任何完整的制度性改革藍圖，實在無法讓人民看到改革決心。

廖偉翔呼籲行政院，民進黨執政已經超過10年，各種身分別的退休基金以勞保基金最岌岌可危，但始終沒看到執政民進黨的改革態度、只想以拖待變，所以應立即提出具體、可被檢驗的改革方案，而非僅用宣示性條文敷衍社會。