快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

政院版勞保條例修法草案出爐 廖偉翔：缺乏財務永續的結構性改革

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片

行政院版「勞工保險條例」部分條文修正草案今出爐，明定政府負最後支付責任，政府撥補為勞工保險基金來源等。國民黨立委廖偉翔表示，缺乏任何財務永續的結構性改革措施，顯示行政院只想用法條文字安撫輿論，無法真正解決勞保基金的長期危機，應立即提出具體、可被檢驗的改革方案，而非僅用宣示性條文敷衍社會。

立法院擬在本會期，讓「撥補勞保」法制化相關修法三讀通過。行政院版修法草案出爐，根據內容，明定政府撥補為勞工保險基金來源，撥補金額要施行後由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補。勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，且中央主管機關應至少每3年檢討勞工保險財務。不過，行政院版並無撥補公式、金額。

廖偉翔表示，行政院此次提出的勞保條例修法，將「政府負最終支付責任」入法，固然是保障勞工的重要一步，但若僅停留在宣示意味，卻缺乏任何財務永續的結構性改革措施，顯示行政院只想用法條文字來安撫輿論，無法真正解決勞保基金的長期危機。

廖偉翔指出，勞保目前潛藏負債高達13.23兆元，短期內的財務黑洞已愈來愈明顯。僅在2024年，勞保基金就出現665億元逆差，若不及早處理，2026年逆差更可能突破千億大關。依照現行趨勢，政府未來恐怕每年都必須編列至少1000億元以上的撥補，才能避免基金破產。因此，這次修法只是讓撥補具有法源依據，面對問題的第一步而已。

廖偉翔強調，政府除了負擔撥補責任之外，更應積極提升勞保基金投資績效、強化對逃保、漏保與短報行為的稽核，同時提出具體可行、能夠確保基金永續的改革方案。然而，行政院至今仍未拿出任何完整的制度性改革藍圖，實在無法讓人民看到改革決心。

廖偉翔呼籲行政院，民進黨執政已經超過10年，各種身分別的退休基金以勞保基金最岌岌可危，但始終沒看到執政民進黨的改革態度、只想以拖待變，所以應立即提出具體、可被檢驗的改革方案，而非僅用宣示性條文敷衍社會。

行政院 財務 廖偉翔 國民黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業

台中親子活動充氣城堡突洩氣 1童右腳輕傷

台中親子活動充氣城堡突洩氣 媽媽哀呼「像在演絕命終結站」

勞保撥補法制化 立法院本周排審

相關新聞

政院版財劃法補助成長比縣市高於直轄市 台南統籌款比今年增近一倍

行政院版財劃法修正草案今天出爐，行政院秘書長張惇涵指出，政院版提升對地方的挹注，16個地方縣市成長25%、6直轄市為15...

行政院版本財劃法出爐 高市府：優於立法院倉促修法版本

行政院今公布財劃法草案，高市府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結...

憂財政土石流 卓揆喊話在野：支持院版財劃法 明年總預算重編毫無道理

行政院會今天拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最...

政院版財劃法修正草案公布 竹市府怒批：懲罰經濟貢獻高縣市

行政院今公布院版財政收支劃分法修正草案，內容包括縮減統籌分配稅款規模，以及修正水平分配機制與指標權重。竹市府強烈反對，指...

政院版財劃法挨批「老調重彈」 藍委：重新政治包裝的煙霧彈

行政院今天提出「財劃法」修正草案，中央共挹注地方高達1兆2002億元。國民黨立委許宇甄批評，院版財劃法沒說清計算標準，仍...

支持行政院版財劃法修正案 黃偉哲呼籲立院勿以政黨偏見傷南部民眾

行政院會今天通過院版財政收支劃分法修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來到1兆2002億。台南市長黃偉哲表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。