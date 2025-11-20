快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

現行財劃法「未蒙其利先受害」 彰化補助款反減27億喊話中央幫助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
現行政財收支劃分法，彰化縣明年普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款比今年反而減少27億元，未蒙其利先受其害，要求行政院正視彰化縣收入減少的事實給予幫助。記者劉明岩／攝影
現行政財收支劃分法，彰化縣明年普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款比今年反而減少27億元，未蒙其利先受其害，要求行政院正視彰化縣收入減少的事實給予幫助。記者劉明岩／攝影

行政院會今天討論並通過院版財政收支劃分法修正草案，彰化縣政府財政處表示，依現行財政收支劃分法，彰化縣明年預算案普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款合計為536.98億元，較今年總預算564.14億元，反而還減少27.17億元，彰化縣未蒙其利先受其害，要求行政院正視彰化縣收入減少的事實給予幫助。

財政處表示，依財政部資料顯示，今年中央對地方政府釋出財源計1兆131億元，明年度新版財劃法計1兆1,683億元，今天公布的院版則更提高至1兆2002億元，院版較新版財劃法多釋出財源，主要是計畫型補助大幅增加，統籌分配稅則減少，各別縣市的增減尚無公布。

縣府表示，但實際上，彰化縣明年預算案普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款合計為536.98億元，較今年總預算564.14億元，反而還減少27.17億元，彰化縣未蒙其利先受其害，行政院既已有心朝向擴大釋出財源方向進行，也請正視彰化縣收入減少的事實給予幫助。

財政處表示，中央既是朝向釋出財源擴大方向進行，建請中央除應優先補足減少的27.17億元外，今年彰化縣普通統籌、一般性補助款及計畫型補助收入占全部地方政府約5.61%，換算明年彰化縣也應獲得673.31億元（1兆2002億元X 5.61%），即中央要再增加挹注彰化縣109.17億元（673.31億元-今年總預算普統、一般性及計畫型收入564.14億元）。

財政收支劃分法 行政院
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

院版財劃法 新北財政局：中央想維持「想做什麼來拜託我」模式

院版財劃法修正草案公布 苗栗縣政府喊「無從掌握實際影響」

行政院提財劃法修正案…嘉義市政府表達不樂觀 提4修正建議

政院版財劃法挹注地方上看1.2兆 蔣萬安：會議未有具體數字

相關新聞

政院版財劃法補助成長比縣市高於直轄市 台南統籌款比今年增近一倍

行政院版財劃法修正草案今天出爐，行政院秘書長張惇涵指出，政院版提升對地方的挹注，16個地方縣市成長25%、6直轄市為15...

行政院版本財劃法出爐 高市府：優於立法院倉促修法版本

行政院今公布財劃法草案，高市府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結...

憂財政土石流 卓揆喊話在野：支持院版財劃法 明年總預算重編毫無道理

行政院會今天拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最...

政院版財劃法修正草案公布 竹市府怒批：懲罰經濟貢獻高縣市

行政院今公布院版財政收支劃分法修正草案，內容包括縮減統籌分配稅款規模，以及修正水平分配機制與指標權重。竹市府強烈反對，指...

政院版財劃法挨批「老調重彈」 藍委：重新政治包裝的煙霧彈

行政院今天提出「財劃法」修正草案，中央共挹注地方高達1兆2002億元。國民黨立委許宇甄批評，院版財劃法沒說清計算標準，仍...

支持行政院版財劃法修正案 黃偉哲呼籲立院勿以政黨偏見傷南部民眾

行政院會今天通過院版財政收支劃分法修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來到1兆2002億。台南市長黃偉哲表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。