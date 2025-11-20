現行財劃法「未蒙其利先受害」 彰化補助款反減27億喊話中央幫助

行政院會今天討論並通過院版財政收支劃分法修正草案，彰化縣政府財政處表示，依現行財政收支劃分法，彰化縣明年預算案普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款合計為536.98億元，較今年總預算564.14億元，反而還減少27.17億元，彰化縣未蒙其利先受其害，要求行政院正視彰化縣收入減少的事實給予幫助。

財政處表示，依財政部資料顯示，今年中央對地方政府釋出財源計1兆131億元，明年度新版財劃法計1兆1,683億元，今天公布的院版則更提高至1兆2002億元，院版較新版財劃法多釋出財源，主要是計畫型補助大幅增加，統籌分配稅則減少，各別縣市的增減尚無公布。

縣府表示，但實際上，彰化縣明年預算案普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款合計為536.98億元，較今年總預算564.14億元，反而還減少27.17億元，彰化縣未蒙其利先受其害，行政院既已有心朝向擴大釋出財源方向進行，也請正視彰化縣收入減少的事實給予幫助。

財政處表示，中央既是朝向釋出財源擴大方向進行，建請中央除應優先補足減少的27.17億元外，今年彰化縣普通統籌、一般性補助款及計畫型補助收入占全部地方政府約5.61%，換算明年彰化縣也應獲得673.31億元（1兆2002億元X 5.61%），即中央要再增加挹注彰化縣109.17億元（673.31億元-今年總預算普統、一般性及計畫型收入564.14億元）。