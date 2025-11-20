院版財劃法 新北財政局：中央想維持「想做什麼來拜託我」模式

行政院今天通過院版財政收支劃分法修訂草案，也喊話六都要支持院版財劃法內容。新北財政局表示，此版本沒有採納地方建議，中央的分配思維仍是「老調重彈」，且此版本看似有新增財源，但是減少營業稅分配比例。

新北市財政局長陳榮貴表示，此次中央雖將菸酒稅納入統籌分配款，看似有新增財源，但中央是減少營業稅的分配比例，統籌分配稅總規模由8874億元，減少為8213億元，實際是少了661億元，而且一般性補助款因統籌款補足基本財政收支差短，而由2501億元減為1421億元，減少1080億元。

陳榮貴說，針對計畫型補助，中央雖表示將由2026年308億元，增加至2368億元，惟與2025年2954億元相比，仍減少586億元，且院版計畫型補助金額係中央估算，後續是否全部都能給地方，且各地方政府相對分配之金額也無法得知，地方實質可支配的財源可能沒有增加。

陳榮貴表示，中央雖然聲稱有跟地方政府召開六次會議，但實際上是「把各地方政府叫進去摸頭」，相關地方建議沒有採納，此次提出版本幾乎都是中央政府想做的，中央在「一般性與計畫型」的分配思維仍是「老調重彈」，希望跟過去一樣，地方如果有想要做的重大建設，維持「你要做什麼，你來拜託我」的模式，還是想掌控地方政府。

陳榮貴指出，修法應該是要針對水平分配，衡平地方財政差距，但分配指標的權重，地方都還沒有共識。另現在院版財劃法，中央表示地方政府獲配統籌分配稅，加計一般性補助及計畫型補助總數會增加，但各地方政府仍不知道自己是不是真的增加或是增加多少，因缺乏計算所需的基礎數據，導致地方政府至今無法算出最終結果，根本無法評估影響。