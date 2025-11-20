快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

院版財劃法修正草案公布 苗栗縣政府喊「無從掌握實際影響」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
院版財劃法修正草案公布，苗栗縣政府喊「無從掌握實際影響」。本報資料照片
院版財劃法修正草案公布，苗栗縣政府喊「無從掌握實際影響」。本報資料照片

行政院會今天通過院版財政收支劃分法修正草案，聲稱中央對挹注地方上看1兆2002億元，苗栗縣政府財政處表示，因目前中央尚未公布依院版公式試算後，各縣市政府可實際獲配的金額與增減情形，因此無從掌握實際影響。

苗栗縣政府並喊話，中央應以資訊公開為前提，讓修法討論建立在透明與信任之上，共同打造兼顧公平與效率的財政分配制度，使財劃法真正成為促進地方發展與國土均衡的關鍵法案。

院版財劃法攸關未來地方政府的財政自主與發展均衡，中央若先行公布各縣市依院版公式試算的獲配金額，將有助各界理性研議公式的合理性，並確保修法過程的公開透明，若在資訊不完全的狀態下倉促審議，恐造成地方誤解或資源分配爭議。

財政收支劃分法 公式 財劃法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

行政院提財劃法修正案…嘉義市政府表達不樂觀 提4修正建議

行政院會今通過院版財劃法 李四川透露向卓榮泰反映這些事

【重磅快評】卓揆迎戰演過頭 政院財劃法暗藏這些魔鬼

政院版財劃法出爐 賴士葆批「新公式欺負台北市」：應公布金額

相關新聞

政院版財劃法補助成長比縣市高於直轄市 台南統籌款比今年增近一倍

行政院版財劃法修正草案今天出爐，行政院秘書長張惇涵指出，政院版提升對地方的挹注，16個地方縣市成長25%、6直轄市為15...

行政院版本財劃法出爐 高市府：優於立法院倉促修法版本

行政院今公布財劃法草案，高市府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結...

憂財政土石流 卓揆喊話在野：支持院版財劃法 明年總預算重編毫無道理

行政院會今天拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最...

政院版財劃法挹注地方破1.2兆？盧秀燕回應了

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高，修法後統籌稅...

政院版財劃法沒試算 桃園副市長王明鉅：他們不敢算

行政院今提自己的財劃法修正版本，桃園副市長王明鉅上午參加院會，會後對政院稱「一定會比以前多」卻未提供試算資料感到不滿，認...

院版財劃法修正草案公布 苗栗縣政府喊「無從掌握實際影響」

行政院會今天通過院版財政收支劃分法修正草案，聲稱中央對挹注地方上看1兆2002億元，苗栗縣政府財政處表示，因目前中央尚未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。