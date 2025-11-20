院版財劃法修正草案公布 苗栗縣政府喊「無從掌握實際影響」

行政院會今天通過院版財政收支劃分法修正草案，聲稱中央對挹注地方上看1兆2002億元，苗栗縣政府財政處表示，因目前中央尚未公布依院版公式試算後，各縣市政府可實際獲配的金額與增減情形，因此無從掌握實際影響。

苗栗縣政府並喊話，中央應以資訊公開為前提，讓修法討論建立在透明與信任之上，共同打造兼顧公平與效率的財政分配制度，使財劃法真正成為促進地方發展與國土均衡的關鍵法案。

院版財劃法攸關未來地方政府的財政自主與發展均衡，中央若先行公布各縣市依院版公式試算的獲配金額，將有助各界理性研議公式的合理性，並確保修法過程的公開透明，若在資訊不完全的狀態下倉促審議，恐造成地方誤解或資源分配爭議。