院版財劃法修正草案公布 苗栗縣政府喊「無從掌握實際影響」
行政院會今天通過院版財政收支劃分法修正草案，聲稱中央對挹注地方上看1兆2002億元，苗栗縣政府財政處表示，因目前中央尚未公布依院版公式試算後，各縣市政府可實際獲配的金額與增減情形，因此無從掌握實際影響。
苗栗縣政府並喊話，中央應以資訊公開為前提，讓修法討論建立在透明與信任之上，共同打造兼顧公平與效率的財政分配制度，使財劃法真正成為促進地方發展與國土均衡的關鍵法案。
院版財劃法攸關未來地方政府的財政自主與發展均衡，中央若先行公布各縣市依院版公式試算的獲配金額，將有助各界理性研議公式的合理性，並確保修法過程的公開透明，若在資訊不完全的狀態下倉促審議，恐造成地方誤解或資源分配爭議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言