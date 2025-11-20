財政部稱政院版地方獲配財源較立院新版增千億 各縣市實際金額仍未定

行政院版「財劃法」修法草案出爐，中央整體挹注地方經費將達1兆2002億元，整體縣市淨增財源及平均增幅均高於直轄市。財政部估，直轄市及縣市獲配財源較立法院修正的新版財劃法增加破千億。不過，針對各縣市實際分配金額，財政部長莊翠雲卻說，因涉事權劃分與分配辦法再討論，金額未定。

財政部、行政院主計總處及國發會六度與地方協商後，行政院會今天正式提出政院版財劃法修正草案。

中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助三大項。政院版總額將達1兆2002億元，其中統籌稅款擴至8213億元，較今年度增加3537億元，原本一般性補助款中1080億元的地方自辦事項，改以統籌稅款支應，僅保留教育、社福及基本設施1421億元、計畫型補助維持2368億元。

政院主張，政院版挹注金額優於今年度的舊版財劃法1兆131億元，也比明年上路的立院新版1兆1684億元更高。

進一步觀察政院版垂直分配公式，財政部長莊翠雲說，院版統籌稅款來源包括綜所稅11%、營業稅扣除統一發票獎金後的85%以及納入菸酒稅；營業稅之所以未採100%，是為保留15%作為縣市獎勵，貨物稅則因不穩定，且將由綠色稅制取代，因此未納入。

水平分配公式部分，未來不區分本島或離島，直轄市及縣市將按同一公式，鄉鎮市因人口與土地和縣重疊，因此納入縣計算，也未對直轄市加重分配，確保公平，並保障統籌稅款、一般性補助款和計畫型補助款獲配合計數不低於今年舊版水準。

院版水平分配公式，除了40％財政努力，也納入60％基本指標建設，並細緻分為土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧就業人口及農林漁牧產值；人口部分，長者和幼年人口將加權，土地面積會考慮維護成本進行不同加權，離島因面積與人口少，將加倍計算。

重新分配後，財政部估，直轄市及縣市獲配財源分別增加827億元、1122億元，成長率分別達15.2%、27.4%，相較立法院修正的新版財劃法分別增加733億元、294億元，成長率13.4%、7.2%，整體縣市淨增財源及平均增幅高於直轄市。

針對地方自辦事項定義，主計長陳淑姿說，政院版重新界定補助款功能，未來將由國發會與主計總處清楚分類補助項目，並重訂中央補助辦法與財力級距。主計總處處長許永議補充，學校水電費、家戶垃圾清運、基本清淤等屬地方基礎自治事項，大型治水與環保設施升級仍由中央協助，事權分工將更清晰。