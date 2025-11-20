政院財劃法新版本出爐 張麗善質疑：1.2兆標準何在？

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
行政院財劃法新版本出爐，張麗善對提高到1.2兆感到質疑，希望政院和立院好好談，她並主張提高雲林農漁權重。記者蔡維斌／攝影
行政院版今天公布財劃法修正草案，中央對挹注地方經費提高為1兆2千億餘元創新高，且保障統籌稅款、一般性補助款等。雲林縣長張麗善質疑先前藍白版本4千多億元，中央就說「窒礙難行」，如今又調至1.2兆，不解到底標準何在？她建議，農林漁牧人口應受到更高重視，「農林漁牧人口」指標權重應要提高。

張麗善指出，雲林是農業大縣，扮演重要糧食安全角色，農林漁牧人口及農林漁牧產值的權重都必須納入計算，才能避免貧富差距擴大、城鄉差距越拉越大。

她表示，雲林主張「農林漁牧人口」指標權重應從10%調高為15%、「農林漁牧產值」權重從10%調高為15%，建議人口數權重從30%調降為20%，呼籲修法過程中，政院、立院與地方政府一定要坐下來談形成共識，否則惡性循環只會讓人民承受後果。

被問到是否能接受政院最新版本，她說，先前藍白修訂的版本須投入4千多億，政院就說「窒礙難行」、財政可能被掏空，現在卻又提出要增加到1兆多，到底標準是什麼？財源從哪裡來？地方其實不得而知。如果中央都自認財政吃緊，那要如何確保地方可以順利施政？

她說，目前中央與地方的分配從原本的75：25改為66：33，比例上中央稍降、地方稍升，這方向地方大致可接受，但真正的問題在於「權重與分配方式」，像雲林這類財政短缺、收入有限的縣市，必須仰賴平衡預算作為基本保障，如果分配方式未能反映不同縣市的財政條件，會出現「窮者愈窮」情況，連最基本的平衡補助都無法拿到，是不合理的。

她認為，政院與立院應坐下來好好談，因現在地方面臨的壓力很大，包括年底約聘僱人員面臨是否續聘等等都是頭痛的地方，如財源不穩，恐會引發新一波離職潮或失業潮。

行政院 雲林 財政 張麗善 財劃法
