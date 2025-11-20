院版財政收支劃分法今通過 新北市府：不接受「3不條件」下倉促定案

行政院會今天討論、通過院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰今表示，立院匆忙通過財劃法，愈修愈錯，是劫貧濟富，地方多分了錢卻不分擔責任，受害是全國人民。新北市政府表示，新北支持合理的制度改革，但絕不會接受在資訊不完整、程序不透明、不符合公平正義的情況下匆促定案。

市府表示，財劃法攸關全國22縣市的共同利益，中央與地方經歷六次協商，但此次行政院版送入院會前，各縣市才首次收到簡報資料及法條內容，對地方政府非常不尊重，更會使制度正當性受到質疑。透明化的公開討論，應該是制度修正的基礎。面對龐大的分配調整，中央有責任讓地方看到完整指標、公式與試算結果，讓地方充分掌握了解，才能共同承擔責任。

市府表示，新北市是全國人口最多的城市，承擔最龐大的社福、教育、交通與城鄉建設成本，但每年分配到的人均統籌稅款卻名列全國最低，這是長期制度性不公平且不合理。正如市長侯友宜一直強調的「錢權相符」，事權的分配要與預算的調整並進，但新北市至今尚未收到試算結果。

針對卓榮泰今天在記者會提到的三項結論，市府強調，任何補助申請都依法、依程序提出，財劃法是地方財政制度，不涉及個別工程補助審查，兩者不應混為一談。另外，目前22縣市都未看到完整試算內容，人口越多、負擔越大是客觀事實，制度問題必須如實反映。

市府表示，副市長劉和然今日也於行政院會中也提出三點要求：第一、公開透明，要一次做到底。所有指標、計算模式、試算結果應完整揭露，不能只給兩頁資料就要地方買單。資訊不公開，制度就缺乏正當性。

第二、公平正義，人口負擔必須被看見。新北承擔最多的民眾服務與治理成本，但分配卻是全國最低之一，這不只是對新北不公平，也是對人口大縣市長期的制度性忽視。第三、錢與權同步調整，中央與地方要一次講清楚。若權責未清，任何分配公式都只是治標不治本。中央該負擔的要負擔，地方該承擔的也不會逃避，但必須合理、平衡。