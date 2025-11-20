行政院提財劃法修正案…嘉義市政府表達不樂觀 提4修正建議
針對財劃法行政院提出修正案，嘉市府指出，以往中央對嘉市計劃型補助不如人意，尤其是鐵路高架化中央全額負擔及高鐵聯外輕軌等重大建設的承諾，目前都是跳票中。在統籌款減少、一般性補助款降低，而計劃型補助款的承諾一再跳票，且水平分配上目前又無提供數據及試算表，為此對行政院版財劃法修正案並不樂觀。
行政院提出修正案：在垂直分配上，統籌款由8874億降為8213億，減少661億元，一般性補助款由2501億元降為1421億，減少1080億元，另計劃型補助款擬編列2368億元。
市府希望中央能考量土地小、人口集中的地理環境特性，達到區域均衡發展的目標。建議財劃法的修正，應提撥一定比例平均分配各地方政府；重新檢視收支，釐清中央地方權利義務，中央請客，中央負擔；一併檢討一般性補助款及計劃型補助款分配；應給予省轄市額外比例加權。
