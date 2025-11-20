政院版財劃法挹注地方上看1.2兆 蔣萬安：會議未有具體數字

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席活動受訪。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安出席活動受訪。記者邱書昱／攝影

行政院會今天討論並通過院版財政收支劃分法修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元。台北市長蔣萬安今出席活動受訪，他說，會議中的版本沒有告訴地方政府，具體獲配到多少統籌分配稅款、一般性補助款，所以可能還是需要中央提供具體數字，才能夠有後續討論基礎。

蔣萬安表示，今天早上才收到行政院會開會的會議資料，由副市長李四川代替他前去開會，會議中看到的版本，行政院還沒有告訴各地方政府，依照版本內容，究竟具體獲配多少相關稅款。

蔣萬安說，另外依照行政院版本之後，相關市權的分配，都是接下來要進一步溝通、行政院的說明，但無論如何都希望透過理性溝通討論，希望能夠來針對地方政府的財源挹注、財源永續，以及持續推動地方各項建設有幫助。

媒體詢問，行政院秘書長張惇涵以北市為例，中央沒有忘記或無視北市的財政努力，因此台北市統籌稅款仍是全國最高。蔣萬安回應，現在都還不清楚，因為到今天早上行政院才供提供這個修法版本的內容。

他說，那究竟各地方政府會實際獲得多少具體的經費數字，各地方政府會獲得多少的分配稅款、一般補助款， 還有計畫行型補助款，「因為在行政院版本內容有很多概念跟過往不一樣。」會不會有影響，都要政院更進一步說明。

蔣萬安也說，只要能夠理性溝通、說明清楚，接下來在立法院審議，也需要看立委針對政院版本會提出什麼疑慮，政院只要能充分解釋、對於地方政府財源挹注、持續能夠推動各地方建設，不管是軌道建設、社福教育等，有具體有幫助的話，希望能夠和政院理性溝通。

行政院 蔣萬安 補助款 財政收支劃分法 張惇涵 李四川
相關新聞

政院版財劃法補助成長比縣市高於直轄市 台南統籌款比今年增近一倍

行政院版財劃法修正草案今天出爐，行政院秘書長張惇涵指出，政院版提升對地方的挹注，16個地方縣市成長25%、6直轄市為15...

行政院版本財劃法出爐 高市府：優於立法院倉促修法版本

行政院今公布財劃法草案，高市府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結...

憂財政土石流 卓揆喊話在野：支持院版財劃法 明年總預算重編毫無道理

行政院會今天拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最...

政院版財劃法挹注地方破1.2兆？盧秀燕回應了

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高，修法後統籌稅...

政院版財劃法沒試算 桃園副市長王明鉅：他們不敢算

行政院今提自己的財劃法修正版本，桃園副市長王明鉅上午參加院會，會後對政院稱「一定會比以前多」卻未提供試算資料感到不滿，認...

院版財劃法修正草案公布 苗栗縣政府喊「無從掌握實際影響」

行政院會今天通過院版財政收支劃分法修正草案，聲稱中央對挹注地方上看1兆2002億元，苗栗縣政府財政處表示，因目前中央尚未...

