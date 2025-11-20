行政院會今通過院版財劃法 李四川透露向卓榮泰反映這些事

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市副市長李四川今天下午出席北市都委會前受訪，談及上午出席行政院會的狀況。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川今天下午出席北市都委會前受訪，談及上午出席行政院會的狀況。記者林佳彣／攝影

行政院會今通過院版財政收支劃分法修正草案，北市副市長李四川表示，早上才拿到資料，要回去再詳讀，他也肯定行政院長卓榮泰、財政部長莊翠雲敢拿出財劃法修正，但希望除了錢以外，權是否也能一次畫分清楚，讓地方歸地方、中央歸中央。

李四川下午出席北市都委會前受訪，談及上午出席行政院會的狀況。他說，六都是副市長去，財政部早上才把所有簡報跟條文列給他們，因為早上才拿到資料，有必要回去再詳細地研讀。

他說，現在各個縣市最重要的就是，行政院版本到底各縣市往後在116年的統籌分配款，包括一般補助款、計畫型補助款到底多少錢？所以早上財政部、各縣市可能都來不及去計算，「也讓我們消化一下，才能去做反應」。

李四川表示，他早上有跟院長和部長報告，2014年他當行政院秘書長就談財劃法修正，這次行政院跟部長敢拿出來，「我也給他很高的肯定。」自己也告訴他們，因為所有地方政府必須對他們的市民或對議會交代，當然會有不同意的聲音。

他直言，當初為什麼財劃法一直修不好，最大原因是餅就這麼大，那塊餅被誰拿走，每一個人都不高興，分到的人也不高興，因為為什麼分那麼少？所以永遠都沒有辦法去滿足。

李四川說，他除了肯定院長和部長，也希望先詳細計算到底多少錢。最重要的除了錢跟權，是不是利用財劃法修訂的這個機會，有關地方制度部分是否就回歸地方處理，「因為權已經給他了，責任也給他。」

他以捷運為例，現在計畫補助一砍就75%，北市是不是還要每次計畫報中央，要等2、3年。3年前蓋房子大概1坪11、12萬元，現在1坪25萬元，「我們現在都爭著錢，但是浪費的在物調上面，這個錢就無形中浪費掉，那效率也不好。」怎樣把中央跟地方除了錢以外，權是否也能一次畫分清楚，讓地方歸地方、中央歸中央，責任就能夠畫清。

行政院 財政收支劃分法 財劃法 李四川 莊翠雲 卓榮泰
