張惇涵喊話盼朝野支持 政院版財劃法補助地方皆有成長

為確保國家永續發展及人民福祉，行政院會20日通過財政部擬具之《財政收支劃分法》部分條文修正草案，將函請立法院審議。會中行政院秘書長張惇涵表示，在院會中向六都代表提出「兩個拜託」。第一，六都若支持政院版財劃法，就是支持其他16個縣市政府；經設算，全國22個縣市統籌稅款、一般型補助、計劃型補助總額都較去年增加，其中16個縣市成長25%、直轄市成長15%，做到均衡台灣，但未影響六都的城市競爭力。

對於六都在院版財劃法的分配狀況，張惇涵指出，以台北市為例，中央並未忘記或無視台北市的財政努力，因此台北市統籌稅款仍是全國最高；新北市土地最大、人口最多，因此三項補助款增加數是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，桃園市統籌稅款、一般性補助增幅六都最高；台中市的三項合計的增幅會是六都最高；台南市的統籌分配稅款會比今年增加將近一倍；高雄市的三項合計總額會是全國最高。

除了六都，張惇涵也提到，其餘16縣市在政院版財劃法得分配中，16個縣市成長幅度逾25%，超越六都，這是上次卓揆聽取農業縣市首長建議後，因此納入農業產值；過去立法院修法將汙染留在鄉村，營業稅繳到大都會，政院版草案也將工業人口對地方汙染納入考量，進一步往均衡台灣道路前進。

對於離島縣市，張惇涵特別喊話，特別希望離島三縣市能支持行政院版財劃法，喊話國民黨金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生支持，去年12月立法院三讀通過的財劃法，公式錯誤，離島345億分不出去，上周立法院強行通過的再修版財劃法還沒有修公式，但行政院版的財劃法把離島的面積兩倍計算，畢竟離島的建設困難度更高。

張惇涵提到，在院會中也對六都代表說，坐在現場的人，每天面對的都是柴米油鹽醬醋茶，大家是持家的人，財劃法不是冷冰冰的公式、數字，每一筆錢都攸關每一位國民、每一位市民、每一位縣民的生活福祉，「我在會中懇切希望，大家能夠支持行政院版的財劃法，在立法院能夠朝野理性的審議，絕對不是立法院抽出來逕付二讀一天內表決，匆匆忙忙就可以決定的」。