【重磅快評】卓揆迎戰演過頭 政院財劃法暗藏這些魔鬼

朝野財劃攻防端上檯面，閣揆卓榮泰今上火線說明行政院版財劃法修正草案修正重點，對地方釋出的財源其實比財長提出的數字還多了319億元，已相當接近國民黨版數字；對照卓揆日前的「迎戰說」，看來是演過頭了，民進黨真正在打的算盤其實只是「削藍白補綠」而已。但不管藍綠白，都是自己國人，都要照顧，卓揆一開始就擺出戰狼態勢，並無必要。

行政院今天通過院版財劃法修正草案，卓榮泰表示，政院版財劃法對挹注地方的財源上看1兆2002億元，再創新高，其中包括統籌稅款8213億元、一般性補助（扣除地方自辦事項，保留教育、社福及基本設施）1421億元、計畫型補助維持2368億元；卓強調，面對立院可能拒絕院版、要求重編等，「退回重編毫無道理、無法接受」。

卓揆掀開政院的底牌，比昨天財長莊翠雲提出的數字確實更讓地方開心。莊翠雲昨天指出，明年度總預算中，中央將整體釋出1兆1683億元，其中統籌稅款8874億元，還有一般性與計畫型補助款。換算一下，一般性與計畫型補助款為2809億元。

沒想到才隔一天，數字又變了，卓榮泰對地方再加碼319億元，以明年總預算3兆350億元來說，地方財源已達39.54%，距離上周三讀通過的國民黨版財劃法的40%，僅有0.46%的些微差距。換句話說，國民黨版財劃法也不是難如登天，這就讓人看不懂，卓揆近來的全面迎戰，到底是在演那齣？

值得觀察的是，政院拿出自己的修法版本後，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱馬上附和，指立法院去年修財劃法，在野喊話送出政院版，其實朝野過去存在默契，「都是以政院版作為最終版本討論」。但如果政院版對地方釋出財源和國民黨版差不多，政院再提版本，鍾又說以政院版為最終版本，意欲為何？

魔鬼總藏細節裡，卓揆提出的統籌稅款比財長多661億元，這不是一筆小數目，也是重點所在。行政院版本就是要水平重分配，美其名滿足地方基本財政收支差額及搭配財源保障機制，以財政努力及基本建設需求兩大類指標進行分配，前者納入土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人數、農林漁牧業產值。說穿了，就是要作大綠營縣市的餅。

至於一般性與計畫型補助款從3807億元減至2809億元，少了998億元，一方面是地方財源增加，事權調整，另一面也要避免再發生違法統刪及補助送審的疑慮，九合一選舉在即， 民進黨也不想再冒風險，其中當然有選舉考量。

只是，依去年立院三讀通過的財劃法，中央與地方的稅收分配比例改為60／40，中央要多分配3753億元的稅收給地方，日前三修財劃法，比例依舊維持，卓揆提出給地方的財源也達總預算的39.54%，與國民黨版本僅差138億元，卓揆要拿水平分配調整來換「一般性補助款不得少於前一年、計畫性補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均」，就來好好講，輕率說要全面迎戰，拒絕重編預算，把藍白縣市當敵人，對民進黨到底有什麼好處？