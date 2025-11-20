政院版財劃法出爐 賴士葆批「新公式欺負台北市」：應公布金額

行政院今天提出「財劃法」修正草案，中央共挹注地方高達1兆2002億元。國民黨立委賴士葆表示，行政院給的地方的總額沒有變少，但實際上「計畫型補助款」增加，等於是中央可以看顏色給錢，另外公式可能讓台北市分配財源大幅減少，等於是「欺負台北市」，呼籲政院公布各縣市分配金額，不要「蓋牌」黑箱作業。

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案。中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項1080億元，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

賴士葆分析，中央整體釋出財源與去年相比看似增加319億元，但事實上統籌款規模比現行法減少了1741億元、一般性補助款減少1080億元，等於統籌分配水款與一般性補助款都「縮水」，但計畫型補助增加，有利於中央可操作，讓綠營執政縣市多拿一點。

賴士葆質疑，計畫型補助款雖然恢復過去的編列方式及規模，但因為行政院、財政部及主計總處不願公布各縣市政府的財力分級以及試算金額，等於「全部蓋牌」，誰大幅減少、誰大幅增加都沒人知道。

而政院宣稱財劃法新版本對各地方分配更公平，賴士葆表示，依照行政院版條文，恐怕是大幅度砍掉台北市財源，來增加綠營執政縣市的統籌分配稅款，台北市可能會回到修法前的分配水準，新版本等於「欺負台北市！」呼籲政院同時公布各地方分配金額，否則就是蓋牌、黑箱作業。