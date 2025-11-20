快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院提財劃法修法版本 張善政：有改進空間，盼滾動修正愈變愈好

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政盼所有縣市不分藍綠一起協助行政院，找出政院版不完美的地方，也希望行政院能虛心接受。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政盼所有縣市不分藍綠一起協助行政院，找出政院版不完美的地方，也希望行政院能虛心接受。記者陳俊智／攝影

行政院今提出自己的財劃法修正版本，桃園市長張善政認為這是好的進展，但對地方分配的金額有何影響，需要再評估。張善政表示，財劃法將來一定還有改進的空間，希望滾動修正，讓它愈來愈好。

張善政表示，他曾呼籲行政院要提出自己的財劃法版本 ，那個時候行政院持否定態度，說讓立法院去修法，現在行政院願意提出自己的版本 ，這是一個很好的進展。

張善政說，就他了解，政院的財劃法已把農業跟工業的貢獻納入分配指標，這是很好的一步。雖然分配的金額有什麼影響有待評估 ，但他認為基本上是好方向，所有縣市應該不分藍綠一起協助行政院，找出版本不完美的地方，踴躍提供意見，也期待行政院虛心接受，讓政院版本精益求精 ，「將來一定還要改進空間 ，我希望突破這關卡以後，財劃法可以滾動修正 ，讓它越變越好 」。

行政院 財劃法 張善政
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

雙層巴士預計明年開放上國道 張善政：6路線優先投入

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

網質疑「桃園市長住新店」 張善政首回應：大部分都住市長官邸

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

相關新聞

政院版財劃法補助成長比縣市高於直轄市 台南統籌款比今年增近一倍

行政院版財劃法修正草案今天出爐，行政院秘書長張惇涵指出，政院版提升對地方的挹注，16個地方縣市成長25%、6直轄市為15...

行政院版本財劃法出爐 高市府：優於立法院倉促修法版本

行政院今公布財劃法草案，高市府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結...

憂財政土石流 卓揆喊話在野：支持院版財劃法 明年總預算重編毫無道理

行政院會今天拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最...

政院版財劃法挹注地方破1.2兆？盧秀燕回應了

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高，修法後統籌稅...

政院版財劃法沒試算 桃園副市長王明鉅：他們不敢算

行政院今提自己的財劃法修正版本，桃園副市長王明鉅上午參加院會，會後對政院稱「一定會比以前多」卻未提供試算資料感到不滿，認...

【重磅快評】卓揆迎戰演過頭 政院財劃法暗藏這些魔鬼

朝野財劃攻防端上檯面，閣揆卓榮泰今上火線說明行政院版財劃法修正草案修正重點，對地方釋出的財源其實比財長提出的數字還多了3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。