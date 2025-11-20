行政院提財劃法修法版本 張善政：有改進空間，盼滾動修正愈變愈好

行政院今提出自己的財劃法修正版本，桃園市長張善政認為這是好的進展，但對地方分配的金額有何影響，需要再評估。張善政表示，財劃法將來一定還有改進的空間，希望滾動修正，讓它愈來愈好。

張善政表示，他曾呼籲行政院要提出自己的財劃法版本 ，那個時候行政院持否定態度，說讓立法院去修法，現在行政院願意提出自己的版本 ，這是一個很好的進展。

張善政說，就他了解，政院的財劃法已把農業跟工業的貢獻納入分配指標，這是很好的一步。雖然分配的金額有什麼影響有待評估 ，但他認為基本上是好方向，所有縣市應該不分藍綠一起協助行政院，找出版本不完美的地方，踴躍提供意見，也期待行政院虛心接受，讓政院版本精益求精 ，「將來一定還要改進空間 ，我希望突破這關卡以後，財劃法可以滾動修正 ，讓它越變越好 」。