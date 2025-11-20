中央取消南投動物防疫經費 許淑華：地方有事就是地方的責任？

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華反駁地方錢多卻不分擔責任，並批評中央砍光南投防疫補助經費。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華反駁地方錢多卻不分擔責任，並批評中央砍光南投防疫補助經費。記者賴香珊／攝影

行政院長卓榮泰批評立法院匆忙通過財劃法修法，地方多分錢卻不分擔責任，是劫貧濟富。南投縣長許淑華反駁，指出行政院既先前未提出院版，也未與立法院協商，事後又片面指責地方，忽略地方仍需執行防疫、救災等工作，中央缺乏統籌規劃，讓施政困境浮現。

卓榮泰說，立法院修法過程倉促，造成地方政府多拿錢卻不分擔責任，是劫貧濟富的做法。他以新北市為例，批評已完成的軌道工程仍列入補助項目，地方有事就是中央有事，最近地方發生那麼多事，中央也是全力協助。

對此，許淑華反駁，認為卓揆的說法「以偏蓋全、偷換概念」，並舉例南投縣動物防疫經費往年由中央補助4至5千萬元，但今年經費全數取消，防疫工作仍由縣府執行。她強調，防疫應是中央與地方一體，如今行政院僅以地方統籌分配款多寡來判斷責任，讓地方承擔過多工作，民眾感受不到整體指揮力。

許淑華也批評行政院未提出院版法案，也未積極與立法院協商，立院自行修法，行政院事後又透過釋憲或提出意見阻擋法案執行。她以普發一萬元現金為例，指出行政院最初全力阻擋，事後又搶功勞，提款機上備註「行政院發」，形成矛盾現象。

她指出，賴清德政府施政仍抱持「完全執政」心態，不認清國會「朝小野大」現實，不願與立法院及縣市政府協商，導致修法與施政出現摩擦。她直言，行政院若只會分錢，卻無法統籌規劃，無法協調中央與地方，政府整體施政就無法順暢運作。

行政院會今天討論、通過院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰親自說明修正重點。記者胡經周／攝影
行政院會今天討論、通過院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰親自說明修正重點。記者胡經周／攝影

行政院 立法院 許淑華 財劃法
