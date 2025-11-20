院會拍板財劃法修法 卓榮泰喊話在野黨、預算重編不可行

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院會今天討論、通過院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰親自說明修正重點，並喊話立法院，期盼立法院把握時機審慎審議，重新建立兩院合作關係。記者胡經周／攝影
行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款及計畫型補助款規模合計達1兆2,002億元，創下歷史新高。面對立法院可能拒絕院版、要求重編或啟動覆議等程序，行政院長卓榮泰強調，「退回重編毫無道理、無法接受」，即使退回也無法重編，更不能違法重編，相關要求都不具可行性。

財政部表示，院版規模較立法院三讀版本的1兆1,683億元增加1,871億元，分配指標也更趨均衡，顯示院版更能兼顧地方財源需求。

卓榮泰指出，六都首長在院會中雖提出疑慮，但普遍肯定行政院此時提出院版財劃法的方向正面，亦認為此為多年來不易完成的工作。行政院前日已與地方再度確認中央地方事權分配，並已將指標說明清楚，縣市主計單位應能判讀財源變化，整體而言是「合理、穩健」的版本。

談及未來可能重演覆議或釋憲的僵局，卓榮泰直言，行政院每次提覆議都是被動，此次既已有最大共識的版本，希望立法院重新審慎審視各版本；只要院版能獲國人信任，就是對行政院最大的支持。

他強調，若立法院持續杯葛，將請執政黨團據理力爭，因為財劃法牽動國家財政結構，若明年度中央政府總預算無法如期審議通過，受害者不是中央或地方，而是全體國民，「最終誰要負責？道理很清楚」。

立法院 卓榮泰 財劃法
