行政院版本財劃法出爐 高市府：優於立法院倉促修法版本

行政院今公布財劃法草案，高市府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結構、農林漁牧及產業外部性汙染等項指標，對高雄市民更公平、更有利，呼籲高雄各黨立法委員支持對高雄更有利的版本。

高市府指出，行政院版本合理分配22縣市財源，包括四大特色。一、增加「產業外部成本」指標12%，以工業人口指標衡量地方對產業發展之貢獻及犧牲（外部性），受中高汙染事業影響者，該直轄市及縣市之工廠從業人口數以1.2倍計算，這項指標把高雄長期承擔重工業汙染的外部成本納入考量，立法院倉促修法版本並無本項指標。

二、增加「農林漁牧產值」指標6%，兼顧國土計畫及糧食安全，保障農林漁牧業發展。立法院倉促修法版本則無本項指標。三、提高「土地面積」權重，行政院本次版本為18%，優於立法院倉促修法版本的10%，反映各縣市治理區域大小不同，並依土地使用分區調整，如農牧用地、國土保安及生態保護用地等，合理反映區域治理需求。四、納入「人口結構」指標，行政院草案將人口結構，如年齡、工業及農林漁牧人口納入考量，更為公平。

財政局說明，行政院版保障中央分配地方3項財源（統籌、一般性及計畫型補助）不低於114年水準。維持穩定財源，以利未來建設規劃；維持計畫型補助款水準，地方建設才不會中斷。

市府表示，行政院版財劃法，是讓「中央有能力協助地方、地方有充足自主財源、人民有均等生活品質」，城市推動重大建設興建期，都需要中央計畫型補助挹注，過去雙北興建發展期，中央都充分給予補助款協助，現在高雄正要進入重大建設興建需求期，114年計畫型補助成長至498億元，需要行政院版財劃法，保障未來計畫型補助不中斷。