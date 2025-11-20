快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

行政院版本財劃法出爐 高市府：優於立法院倉促修法版本

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁堅定表示，他支持政院版財劃法。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁堅定表示，他支持政院版財劃法。記者徐白櫻／攝影

行政院今公布財劃法草案，高市府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結構、農林漁牧及產業外部性汙染等項指標，對高雄市民更公平、更有利，呼籲高雄各黨立法委員支持對高雄更有利的版本。

高市府指出，行政院版本合理分配22縣市財源，包括四大特色。一、增加「產業外部成本」指標12%，以工業人口指標衡量地方對產業發展之貢獻及犧牲（外部性），受中高汙染事業影響者，該直轄市及縣市之工廠從業人口數以1.2倍計算，這項指標把高雄長期承擔重工業汙染的外部成本納入考量，立法院倉促修法版本並無本項指標。

二、增加「農林漁牧產值」指標6%，兼顧國土計畫及糧食安全，保障農林漁牧業發展。立法院倉促修法版本則無本項指標。三、提高「土地面積」權重，行政院本次版本為18%，優於立法院倉促修法版本的10%，反映各縣市治理區域大小不同，並依土地使用分區調整，如農牧用地、國土保安及生態保護用地等，合理反映區域治理需求。四、納入「人口結構」指標，行政院草案將人口結構，如年齡、工業及農林漁牧人口納入考量，更為公平。

財政局說明，行政院版保障中央分配地方3項財源（統籌、一般性及計畫型補助）不低於114年水準。維持穩定財源，以利未來建設規劃；維持計畫型補助款水準，地方建設才不會中斷。

市府表示，行政院版財劃法，是讓「中央有能力協助地方、地方有充足自主財源、人民有均等生活品質」，城市推動重大建設興建期，都需要中央計畫型補助挹注，過去雙北興建發展期，中央都充分給予補助款協助，現在高雄正要進入重大建設興建需求期，114年計畫型補助成長至498億元，需要行政院版財劃法，保障未來計畫型補助不中斷。

行政院 立法院 財劃法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民進黨團喊話：共同支持行政院院版財劃法

政院版財劃法補助成長比縣市高於直轄市 台南統籌款比今年增近一倍

政院版財劃法挹注地方破1.2兆？盧秀燕回應了

陳其邁喊支持政院版財劃法 駁斥「遭賴清德、卓榮泰修理」之說

相關新聞

政院版財劃法補助成長比縣市高於直轄市 台南統籌款比今年增近一倍

行政院版財劃法修正草案今天出爐，行政院秘書長張惇涵指出，政院版提升對地方的挹注，16個地方縣市成長25%、6直轄市為15...

行政院版本財劃法出爐 高市府：優於立法院倉促修法版本

行政院今公布財劃法草案，高市府表示，政院版保障統籌、一般性及計畫型補助三大財源不減少，對比上周立法院三讀版本，增加人口結...

憂財政土石流 卓揆喊話在野：支持院版財劃法 明年總預算重編毫無道理

行政院會今天拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最...

政院版財劃法挹注地方破1.2兆？盧秀燕回應了

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高，修法後統籌稅...

政院版財劃法沒試算 桃園副市長王明鉅：他們不敢算

行政院今提自己的財劃法修正版本，桃園副市長王明鉅上午參加院會，會後對政院稱「一定會比以前多」卻未提供試算資料感到不滿，認...

【重磅快評】卓揆迎戰演過頭 政院財劃法暗藏這些魔鬼

朝野財劃攻防端上檯面，閣揆卓榮泰今上火線說明行政院版財劃法修正草案修正重點，對地方釋出的財源其實比財長提出的數字還多了3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。