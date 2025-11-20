民進黨團喊話：共同支持行政院院版財劃法

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

行政院今天提出「財劃法」修法草案，民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，財劃法吵了一大圈，人民其實只在乎一件事，錢到底有沒有用在地方、用在人民身上，還是被拿來當成政黨鬥爭的籌碼，呼籲朝野共同支持行政院院版財劃法。

陳培瑜指出，要呼籲藍白，坐在立法院的每一刻，拿的都是人民的薪水，立委們做的每一個決定，影響的是全國22縣市的孩子、長輩、勞工，不是某一個政黨的勝負。

陳培瑜說，立法院長韓國瑜常說要「讓人民過好日子」，那就請扛起國會議長的責任，不要再放任朝野在程序上互相消耗，而是要求藍白立委回到理性討論，停止把財劃法當成政治表演。韓國瑜一句話，可以讓國會走向協商，也可以讓國會繼續亂下去，韓很清楚自己有多關鍵。

陳培瑜表示，國民黨立院黨團總召傅崐萁口口聲聲說自己是替地方說話的人，地方縣市長真正需要的是「穩定、可預期的財源」，如果只會今天喊爽、明天執行不了的口號，那對所有人來說都不是好事，傅崐萁如果真的為地方著想，就應該帶頭少一點衝撞，多一點算清楚、講明白，把縣市需要什麼、財源怎麼來、風險在哪裡，攤在陽光下說給人民聽。

陳培瑜指出，民眾黨團總召黃國昌最愛講專業、監督、財政紀律，那現在就請他用同樣的標準要求自己，不要一天到晚只剩下標語、直播、動員，把所有東西簡化成二元對立。

陳培瑜說，她也要對所有藍白執政縣市首長說，首長們每天在第一線面對的是道路修補、校舍維修、社福支持，最清楚穩定的財源比好聽的口號重要太多，現在的政治操作可能讓未來的財政更不穩、更難編預算，就更有責任站出來，向自家的立委說實話，「不要再為了短期政治利益，去冒著讓地方財政失控的風險。」

陳培瑜表示，藍白如果真的把自己當成在野監督力量，那就請回到人民關心的生活，回到數字與事實，而不是一直沉迷在鬥爭的快感裡。財劃法吵完，人民需要知道的是，到底有沒有讓每一個縣市、每一個家庭，過得比較踏實。

