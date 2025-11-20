政院版財劃法補助成長比縣市高於直轄市 台南統籌款比今年增近一倍

行政院版財劃法修正草案今天出爐，行政院秘書長張惇涵指出，政院版提升對地方的挹注，16個地方縣市成長25%、6直轄市為15%，均衡地方也維護六都競爭力，如台北市統籌稅款仍是全國最高，高雄市整體補助總額全台最高，盼不同黨派的地方政府支持並向黨籍立委說明，在立法院理性審議。

針對離島，他特別點名話國民黨金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生，指政院版財劃法修正分配公式，將離島面積以兩倍計算，並將菸酒稅納入財源計算，對鄉親更有幫助。

根據行政院會通過的財劃法修法草案，中央對地方的補助包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助，三項合計將不低於今年，預計整體挹注地方經費也將達1兆2002億元，創歷年新高；統籌稅款為8213億元，一般性補助扣除地方自辦事項共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

行政院秘書長張惇涵說，他在院會中向六都代表提出「兩個拜託」。第一，六都若支持政院版財劃法，就是支持其他16個縣市政府；經設算，全國22個縣市統籌稅款、一般型補助、計劃型補助總額都較去年增加，其中16個縣市成長25%、直轄市成長15%，做到均衡台灣，但未影響六都的城市競爭力。

張惇涵進一步指出，以台北市為例，中央並未忘記或無視台北市的財政努力，因此台北市統籌稅款仍是全國最高；新北市土地最大、人口最多，因此三項補助款增加數是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，桃園市統籌稅款、一般性補助增幅六都最高；台中市的三項合計的增幅會是六都最高。

他續指，台南市的統籌分配稅款會比今年增加將近一倍；高雄市的三項合計總額會是全國最高。

張惇涵說，政院版財劃法希望六都繼續成為國家發展引擎，帶動16縣市，16縣市也能基於不同產業模式支撐國家與六都。由於六都來自不同黨派，他請六都代表回去向自家立委說明，希望站在國家發展、地方城市發展考量，能支持政院版財劃法。

除了六都，張惇涵喊話其餘16縣市，他表示，政院版財劃法得分配中，16個縣市成長幅度逾25%，超越六都，這是上次卓揆聽取農業縣市首長建議後，因此納入農業產值；過去立法院修法將汙染留在鄉村，營業稅繳到大都會，政院版草案也將工業人口對地方汙染納入考量，進一步往均衡台灣道路前進。

對於離島縣市，張惇涵特別喊話國民黨金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生支持。他說，去年底立院三讀修正的財劃法因公式錯誤，導致離島345億分不出去，上周立法院強行通過的再修版本，也未處理公式，但行政院版考量離島建設困難度高，將離島面積以兩倍計算，也因應金門、馬祖鄉親長年呼籲，將菸酒稅納入財源計算，因此政院版本對離島鄉親的建設、福利、民生需求更有幫助。