政院通過財劃法修正草案 相關分配公式出爐

行政院會20日拍板院版「財政收支劃分法」修正草案。根據財政部簡報，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2,002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8,213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項1,080億元，保留教育、社福及基本設施共1,421億元、計畫型補助維持2,368億元。

相較去年底藍白聯手修正的新版財劃法，新增統籌分配稅款8,874億元，加上2,501億元一般性補助款、308億元計畫型補助款，共1兆1,683億元。政院主張，院版釋出財源達1兆2,002億元，規模高於新版，也較過往的舊版財畫法增加1871億元。

根據財政部簡報，院版修正草案共5項重點，第一為中央挹注地方再創新高，三項合計不低114年水準，院版財劃法將挹注地方1兆2,002億元，創歷史新高；第二，修法後統籌分配稅款規模達8,213億元，較114年大幅增加3,537億元，因統籌稅款大幅增加，一般性補助將有1,080億元回歸地方自辦事項，落實錢權相符。

第三，統籌分配稅款優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等，一般性補助款2,501億元中，其中教育、社福及基本設施維持1,421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌分配稅款優先彌補。

第四，公式更公平，指標更均衡，22縣市公式將一致，解決誰分後分問題，整合地方政府多數意見，讓分配更均衡，也考量人口結構、土地管理及汙染防治成本，兼顧城鄉特色及區域均衡發展，同時滿足直轄市、農工縣市需求；第五，計畫型補助維持2,468億元補助規模。

根據院版提出的分配公式來看，在垂直分配上，比較有大幅度改動的就是在營業稅部分，新版是以扣除稽徵經費1.5％及統一發票獎金3%後100％分配給地方，院版則改為扣除統一發票獎金3%後的85％分配給地方，至於在貨物稅部分則是改為不再納入統籌，另外菸酒稅則分為直轄市及各縣市爭起收入減1％稽徵經費後19％按人口數比例分配，其中金門縣與連江縣爭起收入減1%稽徵經費後80％給該縣。

對於分配公式的佔比，財政部長莊翠雲說明，營業稅是由國稅局執行，財政部會在裡面抽掉3%，是屬於統一發票的發票獎金，剩下的就是80%作為統籌分配稅款。不採納新版的百分之百，因為考慮到不同縣市的努力程度，必須把提升努力程度、鼓勵地方作相關作業的因素納入考量，所以這15%仍然留在中央。

另外莊翠雲說，提到貨物稅的特性，大家都認為它可能已經不符合時代需求，應該要做一些調整。從去年到今年，過去的一些項目已經刪除，因此它是一個較不穩定的稅源，因此此部分應該可以菸酒稅來取代，這是此次調整的主因；再者，大家有討論到未來要以綠色稅制取代貨物稅，所以貨物稅的穩定性不如菸酒稅，因此選擇用菸酒稅來取代。

至於目前公式已經出來，各縣市的預估數字是否能揭露，莊翠雲坦言，目前還有部分事證調整還需要跟地方政府進一步討論，未來在法定程序理會在做進一步識別與討論，因此目前估算的金額尚未確認。