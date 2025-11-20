政院版財劃法挹注地方破1.2兆？盧秀燕回應了

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高，修法後統籌稅款規模達8213億元，較2025年增加3537億元。台中市長盧秀燕表示，該版本還須立院審查，希望中央、地方以民為念、協商成功、嘉惠地方。

台中市議會今天總質詢，國民黨市議員林霈涵表示，行政院會今天討論院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項1080億元，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

相較去年底藍白聯手修正的新版財劃法，新增統籌分配稅款8874億元，加上2501億元一般性補助款、308億元計畫型補助款，共11683億元。政院主張，院版釋出財源達1兆2002億元，規模高於新版，也較過往的舊版財畫法增加1871億元。

盧秀燕表示，今天行政院討論財劃法的版本，還需送到立法院審查，地方政府的立場殷切希望，中央、地方以民為念，協商成功，嘉惠地方。