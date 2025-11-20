快訊

中職／美媒提道奇對徐若熙有興趣 美網友：像收集無限寶石

吳怡萱生了！女兒「吳花果」提前報到 柯文哲、黃國昌高調送祝福

政院版財劃法挹注地方破1.2兆？盧秀燕回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會總質詢，國民黨市議員林霈涵關心行政院會今天討論院版「財政收支劃分法」修正草案。記者余采瀅／攝影
台中市議會總質詢，國民黨市議員林霈涵關心行政院會今天討論院版「財政收支劃分法」修正草案。記者余采瀅／攝影

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高，修法後統籌稅款規模達8213億元，較2025年增加3537億元。台中市長盧秀燕表示，該版本還須立院審查，希望中央、地方以民為念、協商成功、嘉惠地方。

台中市議會今天總質詢，國民黨市議員林霈涵表示，行政院會今天討論院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項1080億元，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

相較去年底藍白聯手修正的新版財劃法，新增統籌分配稅款8874億元，加上2501億元一般性補助款、308億元計畫型補助款，共11683億元。政院主張，院版釋出財源達1兆2002億元，規模高於新版，也較過往的舊版財畫法增加1871億元。

盧秀燕表示，今天行政院討論財劃法的版本，還需送到立法院審查，地方政府的立場殷切希望，中央、地方以民為念，協商成功，嘉惠地方。

台中市副市長鄭照新說，行政院在報告中強調地方政府這幾年平均賸餘上升，他則強調台中年度預算仍短差143億，一般性補助款對台中的減少是雪上加霜。期待財劃法的版本在立法院有共識後，原本減少的一般及計劃性補助款部分，尤其是軌道建設的部分，能盡快恢復補足，不致使重大建設延宕或停擺。

台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕。記者余采瀅／攝影

行政院 財劃法 補助款
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

紙鈔改版年花50億挨批吃飽太閒 盧秀燕：時機不好、觀感不佳

賓賓哥校園演講開直播！盧秀燕怒轟2人白目：台中永不錄用

新光三越氣爆「監院指中市府警覺不足」 盧秀燕：正面看待報告

泥菩薩過江？台中垃圾山愈堆愈高卻幫外縣市燒垃圾 盧秀燕給承諾了

相關新聞

憂財政土石流 卓揆喊話在野：支持院版財劃法 明年總預算重編毫無道理

行政院會今天拍板政院版財劃法修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰說，政院版是最...

政院版財劃法挹注地方破1.2兆？盧秀燕回應了

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高，修法後統籌稅...

政院版財劃法沒試算 桃園副市長王明鉅：他們不敢算

行政院今提自己的財劃法修正版本，桃園副市長王明鉅上午參加院會，會後對政院稱「一定會比以前多」卻未提供試算資料感到不滿，認...

行政院會通過院版財劃法 卓揆喊話立院重新建立兩院合作關係

行政院會今天討論、通過院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰親自出席記者會，說明修正重點。

陳其邁喊支持政院版財劃法 駁斥「遭賴清德、卓榮泰修理」之說

行政院今公布財劃法修正草案，高雄市長陳其邁表示，他支持政院版財劃法，也提出卑微要求，第三次修法要邀請高雄市長，至少給他一...

政院版財劃法挹注地方破1.2兆 5大修法重點一次看

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案。根據財政部簡報，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。