行政院會通過院版財劃法 卓揆喊話立院重新建立兩院合作關係
行政院會今天討論、通過院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰親自出席記者會，說明修正重點。
卓榮泰表示上周在野修法「財劃法」會讓中央舉債5600億元，如此違反法律的總預算「行政院編不來也編不得」，這一年半來六度邀集地方研商，政院版是可以取得最大共識的版本，呼籲立法院不要一意孤行，否則國家有如被逼上財政失速列車，財政土石流必釀巨大災害，期盼立法院把握時機審慎審議，重新建立兩院合作關係，也重申「協商未到根本絕望不放棄協商」，逼政院違憲違法，不僅政院做不到，國人也不會容許，「這是我們的底線」。
卓榮泰說明如果要中央自己來調整刪減，到底哪一樣是可以刪減？若是不違背舉債上限15%的「公債法」規定，就要砍掉自己明年中央政府總預算，要砍國防預算？科技發展預算？外交預算？AI新時代建設預算？對中小微企業的協助？還是治水經費？如果這些動了，那衍生的問題誰來負責？這難道是行政院負責？還是立法院要負責？
卓榮泰也喊話立法院，表示行政院提出最有共識、最全面、最合理、最穩健的「財劃法」，要求立法院能夠把握這樣的一個時機，重新建立兩院間的合作關係，也藉以建立中央地方的夥伴關係。
