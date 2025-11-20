政院版財劃法沒試算 桃園副市長王明鉅：他們不敢算

行政院今提自己的財劃法修正版本，桃園副市長王明鉅上午參加院會，會後對政院稱「一定會比以前多」卻未提供試算資料感到不滿，認為此舉是打模糊仗，講不出政院版究竟哪裡比其他版本好。

王明鉅指出，政院版的中央統籌分配款只比立院修法8800多億元少600多億元，對外卻稱要舉債2000多億元，這個說法很怪。實際上，這是因為政院把計畫型補助款和一般補助款都扣掉了，「左手給你8800億元，右手又扣回來，實際上根本沒給你。如果要給你，就說需要舉債」。

另外，政院說統籌分配稅款8000多億元要先用於補足各縣市的基本財政收支保障，要先扣掉1000多億元，所以實際上只有7000多億元會分給地方，但會議現場，政院沒有講得很清楚到底要拿走多少來彌補基本財政收支，地方實際能分到多少統籌分配稅款也不得而知。

王明鉅也對統籌分配款的分配方式感到不滿，指政院公式是財政努力占40%，基本建設指標占60%，基本建設指標又分人口30%、面積30%、工業人口20%、農漁牧人口10%和農漁牧產值10%，為何漏掉工業產值？桃園工業產值全國第一，一年可達四兆元，比第二名多了一兆元，為什麼不納入考量？雖然院長與財政部長說營業額已有進去，但他認為很多公司是總部在台北、新竹，工廠都在桃園，這種算法對桃園不利，「憑什麼算到別的地方去」。

王明鉅直言，農牧產值是為農業縣市設計，桃園是工業縣市，為什麼不管工業產值？

「今天最大的問題是，行政院還是沒有試算。」王明鉅認為行政院是不敢寫，因為一寫就會發現誰多誰少。雖然這件事最終還是要到立法院審議，但今天基本上沒有試算。政院只是說「你們放心，一定會比以前多」，這根本是在打模糊仗。「政院版為什麼比其他版本好？要講出道理來，但他們都沒有講」。