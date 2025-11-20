政院版財劃法挹注地方破1.2兆 5大修法重點一次看

行政院會今天拍板院版「財政收支劃分法」修正草案。根據財政部簡報，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項1080億元，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

相較去年底藍白聯手修正的新版財劃法，新增統籌分配稅款8874億元，加上2501億元一般性補助款、308億元計畫型補助款，共11683億元。政院主張，院版釋出財源達1兆2002億元，規模高於新版，也較過往的舊版財畫法增加1871億元。

中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助；立院去年修正財劃法，要求中央額外釋出4165億元統籌稅款給地方，立院日前再修財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、計畫性補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均。卓揆表示窒礙難行，「全面迎戰」。

整體而言，院版「財劃法」統籌稅款分配方式，將在滿足各地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制後，再以「財政努力」及「基本建設需求」兩大類指標進行分配，「基本建設需求」中也納土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人數、農林漁牧業產值，讓分配更平均，兼顧農工縣市需求。

根據財政部簡報，院版修正草案共5項重點，第一為中央挹注地方再創新高，三項合計不低114年水準，院版財劃法將挹注地方1兆2002億元，創歷史新高；第二，修法後統籌分配稅款規模達8213億元，較114年大幅增加3537億元，因統籌稅款大幅增加，一般性補助將有1080億元回歸地方自辦事項，落實錢權相符。

第三，統籌分配稅款優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等，一般性補助款2501億元中，其中教育、社福及基本設施維持1421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌分配稅款優先彌補。