政院提財劃法修正草案 民進黨團：作為討論第一版本

由於認為立院三讀的財政收支劃分法窒礙難行，行政院今天提出自己的修法版本。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，在野黨去年喊話行政院提出修法版本，後來等不及就率先通過草率的烏龍版，如今又再進化為霸王版，既然行政院長卓榮泰有意共商解決之道，不妨就讓政院版進入立法院討論。

鍾佳濱上午在立法院受訪時表示，立法院去年惡修財劃法的時候，在野黨立委均喊話送出政院版，其實朝野黨團過去存在一個默契，「都是以政院版作為最終版本討論。」

鍾佳濱說，立法院制定法律交給行政院執行，後者當然會有其行政考量，然而過去不論如何政黨輪替，「對於行政院版本，都是當作第一版本。」

鍾佳濱指出，在野黨去年要求行政院提出版本，後來等不及就通過草率的烏龍版，如今又再進化成為霸王版，既然行政院提出更完善的版本，過去也跟全國各地政府討論，而在施政報告總質詢結束之後，卓榮泰有意尋求共商解決之道，相信立法院長韓國瑜會有政治智慧。

鍾佳濱表示，去年12月通過財政收支劃分法的惡修版本，韓國瑜直到今年3月才正式將法案送出立法院，既然行政院願意提出修法版本，不妨也就讓它進入立法院討論，「只會搞逕付二讀、跳過委員會的黑箱修法，國眾兩黨合流的印象很不好」，相信未來只要敞開心胸面對修法，不僅較為公平也讓地方政府有所依循。