政院版財劃法挹注地方上看1.2兆 卓揆將親上火線說明

行政院會今天討論、通過院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰11時15分將親上火線說明修正重點。據了解，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助；立院去年修正財劃法，要求中央額外釋出4165億元統籌稅款給地方，立院日前再修財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、計畫性補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均。卓揆對此表示窒礙難行，不願違法編列預算，將「全面迎戰」。

根據財政部規劃，院版「財劃法」統籌稅款分配方式，將在滿足各地方政府基本財政收支差額及搭配財源保障機制後，再以「財政努力」及「基本建設需求」兩大類指標進行分配，「基本建設需求」中也納土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人數、農林漁牧業產值，讓分配更平均，兼顧農工縣市需求。

此外，院版草案也將保障縣市獲配統籌稅款及一般性補助款不低於114年度的獲配水準，且直轄市或縣市獲配數不只會拉近，縣市獲配數成長比例也將超越直轄市。