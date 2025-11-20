民進黨提名陳品安選苗栗 鍾東錦：選舉藍綠歸隊 大家努力

下屆苗栗縣長選舉，賴清德總統屬意縣議員陳品安代表民進黨角逐，挑戰尋求連任的縣長鍾東錦。陳品安昨表示，有賴總統加持，自己不見得會輸，也有信心一戰；鍾東錦則說，不論誰出來，藍綠都會歸隊，「大家都努力」。

四十一歲的陳品安，律師出身，是高雄人，二○一三年接觸苗栗縣苑裡鎮反瘋車運動，當年有很多人挨告，她提供法律相關協助因此結緣。陳品安於二○一八年當選縣議員後連任迄今，原為無黨籍，去年加入民進黨。

賴總統今年九月到苗栗與黨公職座談，不久，就透過立委沈發惠傳話，屬意陳競選縣長。陳品安說，賴總統的支持與鼓勵，她有信心一戰，不希望是負面攻防的選戰，而是政見、理念爭取選民認同與支持，不見得會輸給鍾東錦。

鍾東錦今年九月被回復國民黨籍，他說，選舉不因對手是誰而不同，藍綠都會歸隊，他會全力以赴，希望是一場君子之爭，就苗栗建設、期待與願景等政見較量爭取勝選。

原本盛傳昨天民進黨選對會也會討論徵召立委劉建國角逐下屆雲林縣長選舉，卻無結果。雲林縣議會民進黨團總召蔡孟真說，中央黨部已陸續宣布多個縣市長角逐人選，雲林縣人選至今未拍板，地方議論紛紛，希望黨中央趕快定案，盡快凝聚黨內士氣與團結，只要人選確定，黨內同志都會全力支持輔選。