民進黨提名陳品安選苗栗 鍾東錦：選舉藍綠歸隊 大家努力

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生劉明岩陳雅玲／連線報導
苗栗縣長鍾東錦（圖）與縣議員陳品安可望在下屆苗栗縣長選舉對決。圖／聯合報系資料照片
下屆苗栗縣長選舉，賴清德總統屬意縣議員陳品安代表民進黨角逐，挑戰尋求連任的縣長鍾東錦。陳品安昨表示，有賴總統加持，自己不見得會輸，也有信心一戰；鍾東錦則說，不論誰出來，藍綠都會歸隊，「大家都努力」。

四十一歲的陳品安，律師出身，是高雄人，二○一三年接觸苗栗縣苑裡鎮反瘋車運動，當年有很多人挨告，她提供法律相關協助因此結緣。陳品安於二○一八年當選縣議員後連任迄今，原為無黨籍，去年加入民進黨。

賴總統今年九月到苗栗與黨公職座談，不久，就透過立委沈發惠傳話，屬意陳競選縣長。陳品安說，賴總統的支持與鼓勵，她有信心一戰，不希望是負面攻防的選戰，而是政見、理念爭取選民認同與支持，不見得會輸給鍾東錦。

鍾東錦今年九月被回復國民黨籍，他說，選舉不因對手是誰而不同，藍綠都會歸隊，他會全力以赴，希望是一場君子之爭，就苗栗建設、期待與願景等政見較量爭取勝選。

原本盛傳昨天民進黨選對會也會討論徵召立委劉建國角逐下屆雲林縣長選舉，卻無結果。雲林縣議會民進黨團總召蔡孟真說，中央黨部已陸續宣布多個縣市長角逐人選，雲林縣人選至今未拍板，地方議論紛紛，希望黨中央趕快定案，盡快凝聚黨內士氣與團結，只要人選確定，黨內同志都會全力支持輔選。

苗栗縣 鍾東錦 民進黨
相關新聞

院版財劃法明曝光！卓榮泰記者會說明重點 救濟手段受關注

行政院會明天預計討論、通過院版財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰會後將透過記者會對外說明修正重點；至於立法院14日再...

財劃法攻防再起 主計長陳淑姿表態覆議

藍白二度聯手修正財劃法，引發政院不滿，朝野攻防再起。行政院會今天將討論、通過政院版財劃法修正草案，並由閣揆卓榮泰親自說明...

財長莊翠雲：財劃法政院版 釋出預算規模會更大

行政院版財劃法修正草案預計今天出爐，財政部長莊翠雲昨天在立法院透露，明年度中央政府總預算整體釋出一兆一六八三億元，「新版...

北市府批政院版財劃法 忽視地方財政努力

行政院會今天將通過政院版財政收支劃分法修正草案，台北市政府抨擊政院版調降營利事業營業額指標權重，忽視地方財政努力，對北市...

民進黨提名陳品安選苗栗 彰化將辦「類初選」

備戰二○二六年縣市長選舉，民進黨選舉對策委員會昨天拍板，推派苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，挑戰現任縣長鍾東錦；陳品安將與...

民進黨提名陳品安選苗栗 鍾東錦：選舉藍綠歸隊 大家努力

下屆苗栗縣長選舉，賴清德總統屬意縣議員陳品安代表民進黨角逐，挑戰尋求連任的縣長鍾東錦。陳品安昨表示，有賴總統加持，自己不...

