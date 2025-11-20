財長莊翠雲：財劃法政院版 釋出預算規模會更大

行政院版財劃法修正草案預計今天出爐，財政部長莊翠雲昨天在立法院透露，明年度中央政府總預算整體釋出一兆一六八三億元，「新版本規模會更大」；對於多給地方的統籌分配稅款四一六五億元，會再做合宜規畫。

對於財政部日前大動作邀集地方政府會商財劃法，但地方質疑竟只有一張A4紙，完全沒看到公式。莊翠雲昨在立法院受訪表示，財劃法今天就會提報院會，公式已在十月廿一日財政部開會時就公布。

立法院財政委員會聯席會議昨天審查「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，國民黨立委賴士葆質詢關切，財劃法通過後，地方統籌分配稅款必須多釋出四一六五億元，政院再提新版財劃法會不會比原來多？

莊翠雲答詢指出，財劃法今天提報院會討論，會再對外會詳細說明；以明年度總預算來看的話，中央整體釋出一兆一六八三億元，除了中央統籌分配稅款八八七四億元外，還有一般性與計畫型補助款；而政院新版本釋出不會比較少，也就是規模不會比一兆一六八三億元少。

賴士葆追問，地方統籌分配稅款多分的四一六五億元，到底會不會增加？莊翠雲表示，關於這四一六五億元，當時國民黨團版本並沒有經過事權調整，就直接定了，這是一個不合理的狀況，「會再做合宜的規畫」。

另外，民進黨南高屏立委昨天在立法院大集結，一同批評藍白版本財劃法造成重北輕南，要求在野黨立委公開道歉，並支持重修財劃法。台灣經濟民主連合昨天也拜會民進黨中央黨部，呼籲賴清德總統針對財劃法爭議，舉行財政國是會議，用更大的民主，以國是會議化解民主紛爭，凝聚改革動力。

高雄市長陳其邁昨也力挺行政院版本，稱國民黨版本對高雄有重大傷害，他質疑財劃法修法突襲通過，沒有問地方政府意見，根本就是外行，他非常不以為然。

台中市長盧秀燕表示，對中央先前大刪地方補助款非常頭痛，若補助不到位，許多建設福利都受到影響，希望行政院與立法院討論協商，後續能有好消息，也盼政院迎合地方需求。