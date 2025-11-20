聽新聞
財劃法攻防再起 主計長陳淑姿表態覆議

聯合報／ 記者黃婉婷唐筱恬蔡晉宇／台北報導
主計長陳淑姿（左）昨天表示，立法院上周五修正財劃法，恐超過公債法上限，將循救濟程序，提出覆議、聲請釋憲。記者林俊良／攝影
主計長陳淑姿（左）昨天表示，立法院上周五修正財劃法，恐超過公債法上限，將循救濟程序，提出覆議、聲請釋憲。記者林俊良／攝影

藍白二度聯手修正財劃法，引發政院不滿，朝野攻防再起。行政院會今天將討論、通過政院版財劃法修正草案，並由閣揆卓榮泰親自說明；據了解，立法院十四日修正的財劃法三讀條文已在十八日送抵行政院，若政院選擇覆議，最晚須在廿七日前提出。

如何應對立院財劃法三讀修正條文，政院人士未說明具體作法。據悉，卓揆近日有意邀民進黨立委商討財劃法修法及年金改革，屆時可能才有明確答案。但主計總處主計長陳淑姿昨在立院備詢表示，立法院上周五再修正財劃法，明訂地方一般性補助款不得少於前一年，恐超過公債法上限，將循救濟程序，提出覆議、聲請釋憲。

中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助；立院去年修正財劃法，中央須額外釋出四一六五億元統籌稅款給地方，立院日前再修財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、計畫性補助款不得低於過去十年同財力級次縣市平均。

卓揆對此表示窒礙難行，不願違法編列預算，將「全面迎戰」，今天將提出政院版草案。

有關草案內容，在水平財源分配部分，財政部日前說明，將細緻調整權重分配，加速「土地面積」、「人口數」、「工業就業人口數」、「農林漁牧就業人數」、「農林漁牧業產值」等五項「基礎建設」指標，藉此讓縣市分配更平均。

至於垂直事權分配，國發會與行政院主計總處前天邀地方財主單位，說明中央對地方自治事項協助架構內容，協助架構採單軌、二軌、三軌制，並允諾各縣市未來三項財源合計不低於今年合計數；政院並稱，僅少部分直轄市及縣市不同意。

針對財劃法爭議，國民黨立院黨團書記長羅智強表示，在野黨修正財劃法是新民意的展現，也實現地方財政改革，但非常遺憾行政院長卓榮泰把立院當戰場，把地方政府財政當戰鬥的犧牲品，還踐踏立法院，呼籲賴清德總統盡快公告法案，行政院不要再提覆議了。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，現行財劃法是去年十二月在立法院經藍白多數通過的，但立法院長韓國瑜直至今年三月才送出，顯然韓也知道其中爭議頗大；這回藍白再修財劃法，立院前天下班後「趕夜班」送出三讀條文，難道不擔心重蹈去年的覆轍嗎？

民進黨立委吳秉叡關切，藍白二度修正財劃法，如此中央財政要增加多少錢？陳淑姿答詢表示，統籌分配稅款總共多釋出四一六五億元，而補助則維持五四五五億元，這樣總共要增加二六四六億元，「這部分無法負擔」。吳秉叡追問，若依照藍白財劃法版本編列預算，是否會超過公債法舉債十五%上限？是否須在總預算灌水、虛胖，否則就違反預算法？陳淑姿表示，「虛胖這種事我們不能做」，將循救濟程序進行，會提出覆議、聲請釋憲。

勞保撥補入法 今擬通過

此外，政院今天也將討論、通過「勞工保險條例」修正草案，將撥補勞保入法，並明定中央政府負最終給付責任，未來每三年檢討勞保財務。但草案並未明定每年撥補金額，而是依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補。

