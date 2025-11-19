快訊

直播／贈藍營水泥鎢絲燈！黃國昌：兩黨共築合作藍圖 2026選出最強團隊

邱澤、許瑋甯迎4周年補辦婚禮！絕美婚紗曝光鬆口二胎計畫

直播／鄭黃會登場 鄭麗文：藍加白無疑是台灣主流最新民意

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法爭議延燒！經民連喊話賴總統開國是會議 民進黨：正審慎評估

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
經民連呼籲，賴總統應針對財劃法召開財政國是會議。圖／經民連提供
經民連呼籲，賴總統應針對財劃法召開財政國是會議。圖／經民連提供

台灣經濟民主連合今天下午拜會民進黨中央黨部，呼籲賴清德總統針對財劃法爭議，舉行財政國是會議，用更大的民主，化解民主的紛爭。

參考前總統李登輝先例，以國是會議化解紛爭，凝聚改革動力。民進黨政策會執行長吳思瑤回應，民進黨正審慎評估公民團體提出建議的可能性，如果國會不討論，就讓社會來討論。

經民連表示，基於五點理由，賴總統有必要召開財政國是會議。這五點理由分別是，一、避免政府因屈從藍白黨人的無理補助要求，違反「公共債務法」15%舉債上限。二、近年來政府擴大租金補貼、學費補助與學貸減免等重大政策，是否無以為繼？三、因應健保財務缺口、勞保潛藏負債、公務員與教職員退撫基金撥補等四大社福財政難題。

經民連指出，四、因應「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」，包括「台灣之盾」（T-Dome）所需之財；五、因應長照3.0、國民年金、社會救助、家庭照顧假等新社福改革，所需之財源。

經民連表示，行政院版財劃法將提出，並不妨礙召開財政國是會議，該會議討論結果，有把握形成國人多數支持方案就向國會提出、放手推動，若無法形成多數支持的方案，也讓國人知道問題在哪，未來幾年該努力的方向在哪，促成社會共識。

財政 國是會議 民進黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

回應北市 財政部：財劃法修法應落實均衡區域發展

南部綠委大集結 齊轟新版財劃法造成重北輕南

莊翠雲：財劃法多釋地方4165億不合理 政院版會做合宜規劃

影／批藍白財劃法重北輕南 民進黨南高屏立委要求重修

相關新聞

【重磅快評】不溝通又不會編預算 卓榮泰不如早日讓賢

立法院會三讀通過財政收支劃分法修正案，閣揆卓榮泰宣告「全面迎戰」後，又改口稱「未到最後關頭，不會輕言抵制」，並情勒在野「...

財劃法爭議延燒！經民連喊話賴總統開國是會議 民進黨：正審慎評估

台灣經濟民主連合今天下午拜會民進黨中央黨部，呼籲賴清德總統針對財劃法爭議，舉行財政國是會議，用更大的民主，化解民主的紛爭...

回應北市 財政部：財劃法修法應落實均衡區域發展

針對台北市政府認為行政院版財政收支劃分法修正草案調降營利事業營業額指標權重，忽視地方財政努力，對北市不公平，財政部表示，...

財劃法二修再掀戰火！綠控柯志恩背叛 藍嗆民進黨沒幫高雄爭一分錢

立法院14日三讀通過財政收支劃分法第二次修正，再掀藍綠攻防戰火，高雄市議會民進黨團今天痛批修法獨厚台北、壓縮地方，點名國...

南部綠委大集結 齊轟新版財劃法造成重北輕南

民進黨南高屏立委今天在立法院大集結，一同批評藍白版本「財劃法」造成重北輕南，要求在野黨立委公開道歉並支持重修財劃法。

財劃法刪減高雄174億引地方不滿 陳其邁：突襲式通過很不負責

立法院會14日三讀修正財劃法部分條文，高雄市目前一般性補助、計畫型補助均已減少超過百億，統籌分配款雖增加258億，但增幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。