財劃法爭議延燒！經民連喊話賴總統開國是會議 民進黨：正審慎評估

台灣經濟民主連合今天下午拜會民進黨中央黨部，呼籲賴清德總統針對財劃法爭議，舉行財政國是會議，用更大的民主，化解民主的紛爭。

參考前總統李登輝先例，以國是會議化解紛爭，凝聚改革動力。民進黨政策會執行長吳思瑤回應，民進黨正審慎評估公民團體提出建議的可能性，如果國會不討論，就讓社會來討論。

經民連表示，基於五點理由，賴總統有必要召開財政國是會議。這五點理由分別是，一、避免政府因屈從藍白黨人的無理補助要求，違反「公共債務法」15%舉債上限。二、近年來政府擴大租金補貼、學費補助與學貸減免等重大政策，是否無以為繼？三、因應健保財務缺口、勞保潛藏負債、公務員與教職員退撫基金撥補等四大社福財政難題。

經民連指出，四、因應「不對稱作戰及作戰韌性特別預算條例」，包括「台灣之盾」（T-Dome）所需之財；五、因應長照3.0、國民年金、社會救助、家庭照顧假等新社福改革，所需之財源。

經民連表示，行政院版財劃法將提出，並不妨礙召開財政國是會議，該會議討論結果，有把握形成國人多數支持方案就向國會提出、放手推動，若無法形成多數支持的方案，也讓國人知道問題在哪，未來幾年該努力的方向在哪，促成社會共識。