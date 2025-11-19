立院新修財劃法 南部綠委：支持政院版公平分配

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，民進黨多名南部立委今天召開記者會，表達南部縣市心聲。民進黨高市立委邱議瑩、賴瑞隆等人批藍白財劃法獨厚台北，支持政院版重建公平分配。

邱議瑩認為財劃法「獨厚台北市」，她以統籌分配款為例，台北市分配到新台幣707億，高雄只有507億，但高雄市土地面積比台北大11倍，人口多了20萬，工廠又大部分在高雄，質疑「台北市憑什麼分配到這麼多錢？」

她再以行政院主計總處統計的「全台工業跟服務業生產總額」為例，全台灣是42兆，按照財劃法分配比例，台北市可以分得9.5兆，而高雄市只分到4.7兆，原因是許多公司營業總部設在台北，但污染卻留在高雄、屏東等中南部縣市。

賴瑞隆表示，以台南、高雄、屏東為例，台北市增加400多億，但高雄卻實質損失200億，台南與屏東同樣受到重傷，財劃法從去年到今年2次重修都被漠視犧牲，「南部人不是塑膠做的！」藍白財劃法重北輕南，南部人絕不接受。

賴瑞隆強調，立法院藍白國會必須重新修正財劃法，還給南部人民公平正義。賴瑞隆也譴責柯志恩犧牲高雄、傷害高雄還想選舉，高雄人絕不接受。

許智傑也不滿二修財劃法迫中央舉債，藍白還要求中央刪減預算，「難道要刪國防、教育及治水預算嗎？」他堅定支持行政院版本，捍衛國家財政安全與南部未來。

林岱樺指出，此次修法雖加入「補助款不得低於今年及過去十年平均」條款，但最關鍵的分配公式依舊未改，地方財政長期不公的結構完全沒有解決。南部地區土地廣、人口老化快、產業結構不同，若仍用北部導向公式，財政落差只會擴大。

林岱樺呼籲各界支持行政院版財劃法，因為該版本納入土地面積、生態保育、農業人口、高齡與幼年人口等指標，也將工業從業人口列入考量，更能回應高雄等承擔空污、水電負載的城市需求。