【重磅快評】不溝通又不會編預算 卓榮泰不如早日讓賢

立法院會三讀通過財政收支劃分法修正案，閣揆卓榮泰宣告「全面迎戰」後，又改口稱「未到最後關頭，不會輕言抵制」，並情勒在野「不要債留子孫」，若接受立院版本，明年將舉債5600億，違反舉債上限；今天財長又說，明年給地方的錢不會少於1兆1683億，但會再作合宜分配。行政院一天一說法，其實就是想繼續集權又集錢而已。

卓榮泰昨天怒嗆國民黨新版財劃法，稱「行政院編不出這樣的預算，也無法執行」；其實，若依國民黨版本，中央只是多給地方2600億，光是賴清德的台灣之盾就要編1.3兆，如果卓揆說要地方自主更強化、中央地方夥伴關係更提升是真心話，這筆錢不是最具體的實踐嗎？

卓榮泰近來火氣不小，昨天和國民黨立院黨團總召傅崐萁為了「全面迎戰」的說法爆口角。卓揆聲稱國民黨版財劃法未解決原有公式錯誤，反而擴大計畫型補助，導致115年度中央總預算原本已舉債3000億，中央須再舉債2600億，舉債規模5600億衝破公債法15%流量管制，「硬逼中央編出這樣一個預算，我們就是違法的政府，編出來的就是違法的預算，我無法接受！」

卓榮泰拿舉債上限來反制在野，並預告明天行政院會通過行政院版的財劃法草案秉持國民生活品質更均衡、垂直劃分更合理、水平分配更公平、強化地方自治、提升中央地方夥伴關係等五原則；但地方卻說開會在即，地方只有拿到一張A4紙，完全沒看到公式，財政部長翠雲說10月21日就公布了，到底誰在說謊？

如果財政部真的在一個月前公布行政院版財劃法草案，而不是地方所說的一張A4紙，雙方各說各話，那也就算了，但行政院的五大原則總該要落實吧？

卓榮泰提了五個原則，其中「地方自主更強化」、「中央地方夥伴關係更提升」不就是要充裕地方的財源嗎？怎麼一談到要給地方2600億元，就說要宣戰？還刻意加上原先舉債3000億元，有意把舉債總額5600億都記在地方頭上，這樣合理嗎？中央和地方還是夥伴關係嗎？

卓榮泰說如果要舉債5600億就編不出明年的預算，但是賴清德說要花1.3兆打造台灣之盾，行政院眉頭都不縐一下，還真是說不過去；年初在野說要普發現金，卓榮泰就說會債留子孫、違憲，結果大罷免失利，一萬現金也發了，卻馬上改口說是全民共享、政府相挺，翻臉比翻書還快。

去年財劃法修正，行政院說公式有問題，有345億統籌分配款無法分配。過了一年多，行政院也不提修正案，結果國民黨五天前再通新版財劃法，行政院才說明天也要提對案，過去這一年多，行政院都在幹什麼？

不解的是，如果行政院說這次行政院版財劃法要強化地方自主、提升中央地方夥伴關係，那又怎麼會讓這原本就屬於地方的345億放著不動快一年？國民黨新版財劃法要多給地方2600億，怎麼又是萬萬不可呢？

行政院既無心分配345億，也不願多分一點錢給地方，說這是抽中央的血，但是中央地方財源分配本來就有問題，李登輝時代中央分配不到6成，後來修法提高至7成5，連當時的賴清德市長都反對；去年修財劃法，中央占比還有6成6，可以說地方抽中央的血嗎？那1999年以前的中央是怎麼運作的？

今天國民黨立委賴士葆再問新版財劃法給地方的統籌分配稅款是否會比原多釋出的4165億元更多？莊翠雲透露，115年整體釋出1兆1683億，新版本規模會更大，但對地方多釋出的4165億不合理，會再做合宜規劃。但莊所謂的「總體釋出」占明年總預算的38.49%，比國民黨版的34%還多？莊所言當真？還是煙幕彈？

賴政府一天到晚把韌性掛嘴邊，但地方要多分2600億就不見韌性，反過來質疑地方是要刪國防、科技、公共建設、社福、教育還是治水預算？其實相較明年中央總預算3兆350億，也不過占8.5%，既然朝小野大，行政院就是多溝通，要談水平分配也可以，但行政院既宣戰又情勒，甚至扣帽子，如此折騰，不知伊於胡底。如果卓揆真的沒能力溝通、沒能力分配統籌款、沒能力編預算，還不如早日讓賢。